Холивуд използва новите технологии, за да възстанови гласовете и образите на любими звезди, но не всички подобни решения минават без спорове

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Докато Холивуд продължава да обсъжда етичните въпроси около използването на изкуствен интелект в киното, филми и телевизионни продукции все по-често прибягват до AI и компютърно генерирани изображения, за да върнат на екрана образите на покойни актьори, съобщава People.

В сериала на Netflix Wonka's The Golden Ticket например разказвачът е създаден с помощта на изкуствен интелект, обучен да възпроизвежда гласа на Джийн Уайлдър, изиграл Уили Уонка във филма от 1971 г. Междувременно предстоящият документален филм "1971: Изгубеното интервю на Били Джоел" ще включва създаден образ с AI на певеца от младите му години.

Не всички в индустрията обаче приемат подобни решения без възражения. След обявяването на продължението на "Мръсни танци" продуцентката Нина Джейкъбсън увери публиката, че екипът няма да използва изкуствен интелект, за да върне на екрана Патрик Суейзи, починал през 2009 г.

Ето няколко продукции, в които покойни актьори се появяват отново чрез дигитални технологии.

Джийн Уайлдър в Wonka's The Golden Ticket

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В сериала на Netflix Wonka's The Golden Ticket гласът на разказвача е създаден с помощта на изкуствен интелект, обучен върху гласа на Джийн Уайлдър, прочул се с ролята на Уили Уонка във филма "Уили Уонка и шоколадовата фабрика" от 1971 г. Уайлдър почина през 2016 г. на 83-годишна възраст от усложнения, свързани с болестта на Алцхаймер. Според създателката на сериала той e бил най-подходящият избор за гласа на Уонка.

"Единственият човек, който можеше да бъде Уонка, е Джийн Уайлдър", заявява тя пред Netflix Tudum през септември 2026 г.

Съпругата на актьора, Карен Бойър, дава разрешение на екипа да използва гласа му.

Вал Килмър в As Deep as the Grave

Вал Килмър почина през 2025 г., но ще се появи във филма As Deep as the Grave чрез изкуствен интелект. Актьорът е избран за ролята, но не успява да участва в снимките заради здравословното си състояние. След разрешение от наследниците му сценаристът и режисьор Вурхийс пресъздава образа на Килмър, използвайки негови снимки от различни периоди от живота му.

"Той беше актьорът, когото исках за тази роля. Тя беше създадена специално за него и се основаваше на индианското му наследство, връзката му с американския югозапад и любовта му към този регион", казва режисьорът пред Variety през март 2026 г.

Дъщерята на актьора, Мерседес Килмър, също защитава решението. В предаването Today през април 2026 г. тя обяснява, че първоначално технологията е била начин да се преодолеят ограниченията, наложени от заболяването му, но впоследствие баща ѝ видял възможност да остави следа в развитието на киното.

Иън Холм в "Пришълецът: Ромул"

Иън Холм изиграва андроида Аш в "Пришълецът" от 1979 г. Четиридесет и пет години по-късно образът му се появява отново във филма "Пришълецът: Ромул", този път като друг андроид на име Рук. Актьорът, познат и от поредицата "Властелинът на пръстените", почина през 2020 г. на 88-годишна възраст. В новия филм физическата роля на Рук е изпълнена от Даниел Бетс, а с помощта на дигитални ефекти и изкуствен интелект са пресъздадени външността и гласът на Холм. Режисьорът Феде Алварес обяснява пред The Hollywood Reporter през август 2024 г., че е искал да върне образа на Аш на екрана, но само със съгласието на семейството на актьора.

"Искахме да сме сигурни, че всички са съгласни с идеята да върнем образа му", посочва той.

Кари Фишър в "Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър"

Кари Фишър продължава да присъства във вселената на "Междузвездни войни" и след смъртта си през 2016 г., когато е на 60 години. В "Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър" режисьорът Дж. Дж. Ейбрамс използва неизлъчвани кадри от предишния филм от поредицата, за да запази героинята ѝ, генерал Лея, в историята. С помощта на визуални ефекти е променен костюмът ѝ, а за някои сцени е използвана дъщеря ѝ Били Лурд като дубльорка.

"Когато я видите във филма и погледнете лицето ѝ, това е нейното изпълнение. Останалото е като фокус", обяснава супервайзорът на визуалните ефекти Роджър Гайет пред SYFY WIRE през януари 2020 г.

Питър Кушинг и Кари Фишър в Rogue One: A Star Wars Story

В Rogue One: A Star Wars Story от 2016 г. дигиталните технологии връщат на екрана както Кари Фишър като младата Лея, така и Питър Кушинг в ролята на Таркин. Образите на двамата актьори са дигитално пресъздадени върху изпълненията на Ингвилд Деила и Гай Хенри. Кушинг, който изиграва Таркин още в първия филм от поредицата, почина през 1994 г. Фишър, за разлика от него, е жива по време на създаването на Rogue One. Решението да бъде възстановен образът на Кушинг предизвиква дискусии за етичните граници на дигиталните технологии в киното. Въпросът не е само доколко убедително може да бъде пресъздаден един актьор, а и кой има право да използва образа му след смъртта му.

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