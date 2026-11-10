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Пол Маккартни влиза в редиците на милиардерите, след като списание "Форбс" (Forbes) оцени нетното му състояние на приблизително 1,4 милиарда щатски долара, съобщава "Варайъти", цитиран от БТА. Oсновната част от богатството на английския музикант идва от авторските права върху собствената му музика, както и от изготвяне на правни стратегии, от концертни турнета и колекция от произведения на изкуството.

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Финансовото състояние на Маккартни го прави третият най-богат музикант в света след Тейлър Суифт с два милиарда долара и Джей Зи с 2,8 милиарда долара.

Според "Форбс" Маккартни дължи най-голяма част от богатството си на издателската компания MPL Communications, която основава през 1969 г. Фирмата управлява както собствения му музикален каталог, така и авторските права на други изпълнители. Изданието отбелязва, че придобиването на авторските права върху музикалните колекции на артисти като Бъди Холи, както и на партитури за мюзикъли от Бродуей и популярни коледни песни, добавят към богатството му близо четвърт милиард долара.

Наред с това, като един от четиримата членове на "Бийтълс", Маккартни получава 25 процента от приходите на холдинговата компания на групата Apple Corps. Тя генерира 50 милиона долара годишно от стрийминг, продажби на винилови плочи и мърчандайзинг. Оценките на "Форбс" показват, че тези приходи се равняват на над 150 милиона долара за всеки от членовете на групата или техните наследници.

Маккартни получава и по 10 милиона долара годишно от своя дял от авторските права върху песните на "Бийтълс", за което води правни битки през последните две десетилетия. Стойността на този дял възлиза на най-малко 200 милиона долара.

Богатството му включва и приходи от световни турнета, най-скорошното от които е Got Back, обхващащо 79 концерта в периода между 2022 г. и 2025 г., както и недвижими имоти по целия свят и колекция от произведения на изкуството, включително картини на Рене Магрит и Пикасо.

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Маккартни остава изключително активен като музикант, отбелязва "Варайъти". През май т.г. издаде своя 20-ти солов албум, озаглавен The Boys of Dungeon Lane, a документалният филм Man on the Run на режисьора Морган Невил проследява живота му след напускането на "Бийтълс" и създаването на групата "Уингс" (Wings).

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