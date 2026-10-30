Преди трагичният инцидент да преобърне живота им, двамата бяха сред стабилните двойки в света на спорта

2554 Източник: Официален Инстаграм профил (@rutecfcardoso14)

Тежка автомобилна катастрофа отне живота на Диого Жота на 3 юли 2025 г. в испанската провинция Самора. В колата освен футболиста е пътувал и брат му Андре, като нито един от двамата не успя да оцелее. Трагедията остави близките им съкрушени, особено родителите им, които внезапно загубиха единствените си две деца.

Повече от година след смъртта на Диого споменът за него продължава да живее чрез различни инициативи в негова чест. Особено важна роля в това отношение има бившият му клуб "Ливърпул", който допринася за съхраняването на наследството на португалския спортист.

Наскоро излезе биографията "Завинаги в сърцата ни", посветена на живота и кариерата на Жота. Автор на книгата е бившият португалски футболист Хосе Делгадо, който разказва историята му "с внимание, честност и уважение".

Преди дни изданието Liverpool Echo публикува няколко откъса от биографията. Сред тях е и разказът на вдовицата на футболиста Руте Кардосо за последните часове преди фаталната катастрофа.

"Няколко минути след като Диого тръгна от дома си, му изпратих съобщение, пожелавайки му лек път. Той ми отговори с емоджи, а аз му казах да гледа внимателно пътя", споделя тя в една от главите. След това Руте не получава повече отговор от съпруга си, което поражда у нея тревога. За нея остава само споменът за Диого, безбройните снимки, запечатали щастливите мигове и трите им деца.

В биографичната книга 29-годишната Руте разкрива и един от най-големите страхове на двамата съпрузи - страх, който впоследствие се превръща в реалност.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Още след раждането на най-голямото ни дете започнах да се страхувам от много неща. Седмица преди катастрофата с Диого говорихме за опасенията си, че ако нещо се случи с нас, децата ни ще останат сами. След инцидента всички тези мрачни мисли се върнаха с още по-голяма сила", споделя Руте в книгата на Делгадо.

Преди трагичният инцидент да преобърне живота им, Диого Жота и Руте Кардосо бяха сред стабилните двойки в света на спорта. Двамата се запознават през 2013 г. в училище в Порто. Между тях веднага пламва искра и скоро започват романтична връзка. С годините се превръщат в най-голямата опора един за друг, а Руте e неотлъчно до футболиста по пътя му към успеха.

Първото им дете - Денис, се ражда в началото на 2021 г. "След поредния страхотен сезон сме щастливи да обявим, че очакваме първото си бебе", написа тогава двойката в социалните мрежи.

През 2023 г. Жота и Кардосо стават родители за втори път, a през 2024-а - за трети.

И до днес Руте пази спомена за любимия човек. Публикациите й в социалните мрежи показват, че Диого продължава да заема специално място в живота й. Тя самата е сред хората, които се грижат наследството на футболиста да бъде съхранено.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.