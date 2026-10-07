След постигането на споразумение, бившата двойка се срещна отново в Съда от първа инстанция в Барселона, за да предоговори графика за посещения на децата си

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Правната битка между Шакира и Жерар Пике навлезе в нова глава. Почти четири години след постигането на споразумение, което позволи на певицата да се установи в Маями с Милан и Саша, бившата двойка се срещна отново в Съда от първа инстанция в Барселона, за да предоговори графика за посещения на децата си. Срещата съвпада с престоя на изпълнителката в Испания за нейната концертна резиденция в Мадрид, която тя наскоро удължи с извънредна дата на 12 октомври поради огромния интерес, пишaт световните агенции.

Предвид породения отзвук, юридическият екип на Шакира публикува официално изявление, в което обяснява точно какво иска изпълнителката и изяснява, че искането й не цели Пике да прекарва по-малко време с Милан и Саша, а да се преразпределят пътуванията, свързани с живота на хиляди километри разстояние.

Нейните адвокати са категорични: "Искането не цели да намали времето, което децата прекарват с баща си." Целта, добавят те, е "тежестта от пътуването между Маями и Барселона да не пада единствено върху тях, а да бъде споделена".

Предложението на Шакира засяга най-вече кратките ваканции. Милан и Саша, които са непълнолетни, живеят за постоянно в Маями, а част от срещите с баща им изискват пътуване до Барселона.

Певицата смята, че когато ваканциите са кратки, Пике трябва да бъде този, който да прекосява Атлантическия океан.

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"Предлага се по време на кратките ваканции баща им да пътува до Маями", се казва в изявлението. По този начин децата биха избегнали трансатлантическите полети за броени дни престой и свързаната с тях часова разлика. Другият аргумент на Шакира е да се запази максимално ежедневието, което Милан и Саша вече са изградили в Съединените щати. Според нейните представители тази промяна би позволила "на децата да поддържат своята училищна, социална и семейна рутина за по-дълго време".

Новият спор идва почти четири години след сложния преговорен процес, през който Шакира и Пике преминаха след раздялата си. През ноември 2022 г. те постигнаха споразумение, което позволи на изпълнителката да се премести с децата в Маями, и определиха условията, при които бившият футболист да поддържа редовна връзка с тях въпреки разстоянието. По онова време и двамата настояваха, че Милан и Саша са техният основен приоритет.

"Единствената ни цел е да им осигурим възможно най-голяма сигурност и защита", заявиха тогава в съвместно изявление.

Shakira y Piqué se enfrentan en los tribunales por el régimen de visitas de sus hijos https://t.co/TIJ6SDSHak — Diario de Noticias (@NoticiasNavarra) October 6, 2026

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