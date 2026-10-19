Плочата е била поставена през 1990 г. по повод откриването на съоръжение от типа "Дом далеч от дома", предназначено за близките на деца, лекувани в болница

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Паметна плоча, отбелязваща участието на Сара Фъргюсън в откриването на жилищен комплекс за семейства на болни деца, е била премахната. Това съобщава RadarOnline, като определя случая като поредния удар върху публичния образ на бившата херцогиня на Йорк заради връзките й с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Плочата е била поставена през 1990 г. по повод откриването на съоръжение от типа "Дом далеч от дома", предназначено за близките на деца, лекувани в болница. На снимки, разпространени след премахването й, се виждат единствено очертанията на табелата и два отвора в тухлената стена, където тя е била закрепена в продължение на десетилетия.

Жилищният комплекс се управлява от благотворителна организация, основана през 1982 г. и предоставяща места за настаняване на семейства в близост до болници.

Премахването на плочата е поредният случай, в който бившата херцогиня губи публично признание или връзка с благотворителна организация на фона на разкритията за контактите й с Епстийн.

През септември 2025 г. няколко организации прекратиха отношенията си с нея. През февруари 2026 г. и едноименната благотворителна организация на Фъргюсън обяви, че преустановява дейността си "за обозримо бъдеще". Решението дойде след публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на документи, съдържащи имейли, разкриващи продължителна кореспонденция между Фъргюсън и Епстийн.

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В някои от съобщенията тя го нарича свой "върховен приятел" и му се извинява за публичните си критики към него. Други съобщения сочат, че контактите между двамата са продължили и след като Епстийн излежава присъда за склоняване на непълнолетно момиче към сексуални услуги. Според публикувани информации Фъргюсън и дъщерите й - принцесите Беатрис и Юджини, са го посетили в Маями малко след освобождаването му през 2009 г.

Отделни медийни публикации съобщават и за две посещения на Фъргюсън в офис, използван от Епстийн, докато той е бил в затвора и е работил по програма за трудово освобождаване.

Епстийн почина в затвор в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по федерални обвинения в сексуални престъпления.

Сара Фъргюсън не е обвинена в престъпление във връзка с отношенията си с Епстийн. В интервю през 2011 г. тя определя познанството си с него като "огромна грешка в преценката".

Фъргюсън запазва дистанция от публичния живот, след като крал Чарлз отне кралските титли и отличия на бившия й съпруг Андрю Маунтбатън-Уиндзор заради връзките му с Епстийн.

Междувременно говорител на бившата херцогиня отрече появилите се наскоро слухове, че тя подготвя книга, с която да защити репутацията си. По думите му не са водени подобни разговори и Фъргюсън не пише лични мемоари.

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