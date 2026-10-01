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Графа представя официалния вижуалайзер към "Идваш към мен", в който главната и единствена роля е поверена на актрисата Паола Маравиля.

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"Идваш към мен" е една от най-емоционалните песни на Графа, създадена преди години за Мария Илиева. По-късно той започва да я изпълнява на своите концерти, а силната реакция на публиката към неговата интерпретация ѝ отрежда място в последния му албум "Синергия" издаден през май 2025г., който това лято беше ретиражиран на винил и USB памет.

За новото видео Графа се доверява на едно от най-ярките млади актьорски имена в българския театър и кино. Макар да е още в началото на професионалния си път, Паола Маравиля вече има "Икар" за дебют и номинация за "Аскеер" като "Изгряваща звезда" - две от най-престижните професионални признания в българския театър.

Във видеото Графа остава извън кадър, а визуалната концепция е изградена изцяло около присъствието на Паола. Клипът следва линията на песента - тиха, лична и наситена с емоция, на фона на отворени пейзажи и път, които оставят историята да диша и да звучи още по-интимно. Режисьор е Христо Георгиев, а оператор - Момчил Йовков.

С премиерата на "Идваш към мен" завършва и поредицата от видеа към "Синергия" - всяка от десетте песни в албума вече има собствена визуална интерпретация и е представена пред публиката.

Източник: Монте Мюзик

Името "Синергия" точно описва идеята на албума - десет песни, в които новото и познатото се срещат естествено: силни колаборации, нови музикални посоки и песни с история. Погледът напред и връщането назад се преплитат в един цялостен проект с разпознаваемия почерк на Графа.

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