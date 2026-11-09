От 13 ноември тръгва по кината в цялата страна заедно с едноименната книга

212 Снимка: Георги Ангелов

Със специална премиера в рамките на фестивала "Синелибри" бе представен филмът "Оста на живота" на режисьора Атанас Христосков. Събитието събра популярни личности, представители на културния и артистичния живот и почитатели на българското кино. Сред гостите бяха Мартина Вачкова, Михаела Филева, Иван Христов и Ирина Тенчеви, Деси Тенекеджиева, Зорница София, Боряна Пунчева, Марина Цекова, Наско от БГ Радио, Вера Захариева и още редица известни лица.

"Оста на живота" разказва магична история за духовното търсене и пътя на човешката душа. Филмът неусетно ни приобщава към четиримата мъже, тръгнали към древно светилище, където всеки от тях очаква да узнае съдбата си. И пътуването се превръща в дълбоко вътрешно пътешествие, изпълнено с изпитания, загадъчни срещи и съдбовни избори.

Изключително сетивната екранизация по едноименната книга на Свами Тиртха ни повежда отвъд границите на познатото към места вътре в нас. Филмът е сниман изцяло в България и Кападокия като разкрива малко познати природни картини и магически места.

Във филма участват световни звезди като Ларс Симонсен и Клайв Ръсел, заедно с Александър Алексиев, Владимир Михайлов, Стрезо Стаматовски и Марина Сума. Сценарият е на Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов, с режисьор Атанас Христосков, оператор е Мартин Балкански, а продуценти са Виктор Францес ("Калпатару") и Братя Калинови ("Инвиктъс"). Филмът вече има участия и отличия от международни кинофестивали, сред които в Турция, Индия и САЩ.

Снимка: Георги Ангелов

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Снимка: Георги Ангелов

Снимка: Георги Ангелов

От 13 ноември "Оста на живота" тръгва по кината в цялата страна. Екипът и авторът на едноименната книга ще се срещнат със зрителите в рамките на специални прожекции с дискусии след филма в София: 13 и 22 ноември в кино "Одеон", Бургас: 14 ноември, Русе: 15 ноември, Ботевград: 16 ноември, Враца: 17 ноември и Благоевград: 20 ноември.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.