Източник, запознат с разследването, е съобщил пред TMZ, че тялото на момчето е било намерено в неделя вечерта близо до леглото в стаята, но не върху него

2947 Снимка: АР/БТА

Според публикация Пресли Гербер е бил открит в спалня в рехабилитационния център в Санта Моника, Калифорния, където е починал на 20 септември на 27-годишна възраст.

Източник, запознат с разследването, е съобщил пред TMZ, че тялото на Гербер е било намерено в неделя вечерта близо до леглото в стаята, но не върху него. Не е била разкрита по-точна информация за мястото, на което е бил открит. Източници са посочили още пред медията, че към момента фентанилът не е бил обсъждан като възможен фактор в разследването на смъртта му.

От запис на обаждане до 911, с който Page Six разполага, става ясно, че Гербер е получил помощ при предполагаемо предозиране, след като е получил сърдечен арест. Официалната причина за смъртта му обаче все още не е обявена.

Както Page Six съобщи по-рано, моделът се е настанил в рехабилитационния център за лечение през същия уикенд, в който е бил обявен за мъртъв. При постъпването си той е бил под въздействието на вещество. TMZ съобщава, че Гербер вероятно е взимал кетамин по лекарско предписание, въпреки че е имал постоянен проблем с него.

Медията твърди още, че през месеците преди смъртта му до него постоянно е имало човек, който му е помагал да остане трезвен и е бил много ангажиран с живота му в последните му месеци. Не е ясно дали той е бил с Пресли в луксозния рехабилитационен комплекс на Resolutions Living, оценяван на 7,7 милиона долара, когато младият мъж е починал.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Единственият син на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер неведнъж е говорил открито за проблемите си със злоупотребата с вещества и психичното си здраве. Той е имал трудности, свързани с тях, включително арест за шофиране под въздействие на алкохол или упойващи вещества през 2018 г., след който е бил поставен под тригодишен изпитателен срок.

През ноември миналата година Гербер обясни краткото си отсъствие от социалните мрежи с думите, че е трябвало "да се отдръпна и да се погрижа за собственото си психично здраве за известно време". Той заяви, че възнамерява да се завърне по-силен, по-уверен и по-целенасочен от всякога, както и да се опита да помага на хората, които се сблъскват с проблеми с психичното здраве.

Гербер се стремял и да популяризира инициативата Mental Health Mondays в социалните си мрежи, за да насърчи истински разговори за нещата, които повечето хора крият.

Ексклузивен източник на Page Six обаче твърди, че в седмиците преди смъртта си Пресли изглеждал различно и не приличал на себе си.

Освен родителите си, Гербер оставя и по-малката си сестра Кая Гербер, за която се твърди, че преживява тежко загубата на брат си, с когото са били изключително близки.

"Кая и Пресли бяха невероятно близки", заявява източник пред медията и добавя: "Не знам как ще продължи без него."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.