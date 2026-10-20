Херцогът на Съсекс говори открито за семейните разногласия и подчерта, че не иска конфликтите да продължават

7046 Снимка: АР/БТА

Принц Хари заяви, че иска разногласията с неговия брат Уилям и баща му - крал Чарлз Трети, "да се изгладят", предаде Прес асосиейшън/ДПА. Неговите коментари бяха публикувани в момент, в който Чарлз, кралица Камила, принц Уилям и принцесата на Уелс - Катрин, посрещнаха султана на Оман Хайсам бин Тарик Ал Саид в Уиндзор за официалното му държавно посещение във Великобритания.

В интервю за списание GQ, посветено на тъгата и семейството, записано в края на септември и публикувано днес, Хари беше попитан дали страда за "сложните" си отношения с баща си и брат си.

"Да, разбира се. От семейна гледна точка това е проблем, който е изключително близък и познат на толкова много хора. Има разногласия между братя и сестри, има скъсани връзки между деца и техните родители, деца и само единия родител. Хората, с които разговарям, непрекъснато ми споделят за това, така че знам колко разпространено е то", каза Хари.

"Вероятно отчасти и затова има толкова голям обществен интерес...", добави той.

"Хората може би ни гледат и си казват: "Как ще се справят с това?". И добавят: "Начинът, по който те ще решат проблема си, може би ще помогне и на мен да реша моя". Някои хора обаче не искат нещата да се изгладят - но аз го искам."

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Разбира се, че го искам. На фона на всичко останало, което се случва по света, най-важното нещо е помирението - това е разковничето", заяви по-малкият син на крал Чарлз Трети.

Хари беше попитан дали вярва, че може да излекува "тази рана".

"Да, разбира се. Мисля, че всяка рана... вижте, белезите остават завинаги, но... всичко зависи от вашето възприятие и нагласа към нещата, които са се случили. Да загърбиш миналото със сигурност е нещо, което бих насърчил всеки да направи. Ако има определени неща от миналото, които все още влияят на ежедневието ви, тогава е по-трудно да ги пуснете. Но да, що се отнася до мен - по света и в живота на хората има достатъчно драматични неща, за да продължаваме и с проблемите в семейството...", каза той.

"Не си заслужава?", прекъсна го интервюиращият. "Трудно е да кажеш това на хората, когато самият ти се намираш в подобна ситуация", отговори Хари.

Държавното посещение на султана на Оман е първата официална визита от такъв ранг, откакто Хари и Меган, херцогинята на Съсекс, се завърнаха в страната. Тъй като двамата вече не са работещи членове на кралското семейство, те не участват в официални кралски ангажименти, допълва ДПА.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.