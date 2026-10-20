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Принц Хари заяви, че иска разногласията с неговия брат Уилям и баща му - крал Чарлз Трети, "да се изгладят", предаде Прес асосиейшън/ДПА. Неговите коментари бяха публикувани в момент, в който Чарлз, кралица Камила, принц Уилям и принцесата на Уелс - Катрин, посрещнаха султана на Оман Хайсам бин Тарик Ал Саид в Уиндзор за официалното му държавно посещение във Великобритания.

Синя кръв

В интервю за списание GQ, посветено на тъгата и семейството, записано в края на септември и публикувано днес, Хари беше попитан дали страда за "сложните" си отношения с баща си и брат си.

"Да, разбира се. От семейна гледна точка това е проблем, който е изключително близък и познат на толкова много хора. Има разногласия между братя и сестри, има скъсани връзки между деца и техните родители, деца и само единия родител. Хората, с които разговарям, непрекъснато ми споделят за това, така че знам колко разпространено е то", каза Хари.

"Вероятно отчасти и затова има толкова голям обществен интерес...", добави той.

"Хората може би ни гледат и си казват: "Как ще се справят с това?". И добавят: "Начинът, по който те ще решат проблема си, може би ще помогне и на мен да реша моя". Някои хора обаче не искат нещата да се изгладят - но аз го искам."

"Разбира се, че го искам. На фона на всичко останало, което се случва по света, най-важното нещо е помирението - това е разковничето", заяви по-малкият син на крал Чарлз Трети.

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Хари беше попитан дали вярва, че може да излекува "тази рана".

"Да, разбира се. Мисля, че всяка рана... вижте, белезите остават завинаги, но... всичко зависи от вашето възприятие и нагласа към нещата, които са се случили. Да загърбиш миналото със сигурност е нещо, което бих насърчил всеки да направи. Ако има определени неща от миналото, които все още влияят на ежедневието ви, тогава е по-трудно да ги пуснете. Но да, що се отнася до мен - по света и в живота на хората има достатъчно драматични неща, за да продължаваме и с проблемите в семейството...", каза той.

"Не си заслужава?", прекъсна го интервюиращият. "Трудно е да кажеш това на хората, когато самият ти се намираш в подобна ситуация", отговори Хари.

Държавното посещение на султана на Оман е първата официална визита от такъв ранг, откакто Хари и Меган, херцогинята на Съсекс, се завърнаха в страната. Тъй като двамата вече не са работещи членове на кралското семейство, те не участват в официални кралски ангажименти, допълва ДПА.

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