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Принц Хари би могъл да получава почти 1 млн. долара за участия като основен лектор на ексклузивни събития, макар по време на интензивното си посещение в Ню Йорк да се включи и в редица благотворителни инициативи. Това твърди експертът по управление на репутацията Ерик Шифър.

Синя кръв

"Кралската титла и публичният образ на Хари все още могат сериозно да натоварят бюджета на едно събитие", заяви ексклузивно пред Page Six Шифър, председател на Reputation Management Consultants.

"За основна реч той може да получи между 250 000 и 750 000 долара, а при елитни и строго ексклузивни събития сумата може да достигне близо 1 млн. долара", уточни той. "Не всяка подобна изява обаче е опит за бърза печалба със скрити хонорари."

42-годишният херцог на Съсекс прекара седмицата в участия на престижни конференции и благотворителни прояви. Сред тях беше годишната среща на Clinton Global Initiative в сряда, където той говори за рисковете, които социалните мрежи и изкуственият интелект крият за децата. В същия ден Хари се изказа и на Skift Global Forum по темата за устойчивия туризъм и работата си в Ботсвана, включително в района на Окаванго. По време на речта си той спомена и покойната си майка, принцеса Даяна.

След няколко дни Хари направи изненадваща поява на събитие, организирано от The Diana Award. Там той обсъди необходимостта от подкрепа за младите хора на работното място и значението на психичното здраве. Все още не е ясно дали Хари е получил възнаграждение за някое от участията си. Според Шифър обаче натовареният му график може да донесе финансови ползи в по-дългосрочен план.

"Голяма част от изявите му вероятно са неплатени, но те му осигуряват внимание, поддържат го в публичното пространство и го правят още по-търсен за други ангажименти", каза Шифър.

Експертът допуска още, че Хари умишлено насочва вниманието си далеч от доходоносните търговски проекти, докато се опитва да подобри отношенията си с баща си, крал Чарлз III, и да възстанови публичния образ на себе си и съпругата си Меган Маркъл в САЩ. Въпреки това Шифър смята, че кралският статут на Хари му дава значителен потенциал за приходи, дори когато все по-често използва публичната си платформа за благотворителни каузи.

"Повечето от тези участия са действително благотворителни, така че общите му приходи са незначителни в сравнение с ходовете, които е предприемал в миналото", заяви Шифър.

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