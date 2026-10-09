Той разказа открито за психическото си здраве по време на сесия с невролог за видеоплатформа за обучение

3719 Снимка: АП/БТА

Херцогът на Съсекс - принц Хари, разкри, че е "изпаднал в депресия за около две седмици", след като се преместил в Канада през 2019 г., преди окончателното си установяване в САЩ, предаде Би Би Си, цитиран от БТА.

Хари, който наскоро се завърна във Великобритания със съпругата си Меган и двете им деца, обясни, че първоначално е напуснал страната, за да "си осигури малко пространство". Херцогът говори и за това, че се е чувствал "емоционално вцепенен" след смъртта на майка си - принцесата на Уелс Даяна. Причината била, че изпитвал вина и се е чувствал нелоялен към нея - сякаш нямал право да бъде щастлив и радостен без майка си.

Той разказа открито за психическото си здраве по време на сесия с невролог за видеоплатформа за обучение. Хари и брат му, принцът на Уелс, и преди са говорили откровено за битките си с психичното здраве, включително след смъртта на майка им, като и двамата са ангажирани с благотворителни организации в тази сфера.

Принц Хари, който се отказа от кралските си задължения, за да се премести в Калифорния с Меган Маркъл, направи тези коментари като част от платен онлайн майсторски клас за справяне със скръбта. "Когато се оказах в Канада - далеч от стресовата среда, в която тялото ми вероятно е било постоянно напомпвано с адреналин - в рамките на два-три дни преживях истински адреналинов срив. Нещо, което никога преди не ми се беше случвало", спомни си по-малкият син на крал Чарлз Трети.

"Сякаш имах нужда от стрес, за да получавам адреналин, който да кара мозъка ми да функционира, защото бях станал напълно безполезен у дома. Всъщност изпаднах в депресия за около две седмици и имах усещането, че не мога да живея без този адреналин."

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Миналия месец той и съпругата му изненадващо обявиха, че се завръщат във Великобритания заедно с децата си - седемгодишния принц Арчи и петгодишната принцеса Лилибет, след като прекараха шест години в САЩ. Смята се, че в момента семейството живее в Котсуолдс.

Във видеото принц Хари разкрива също, че има правило никога да не отсъства от семейството си за повече от 10 дни. Той разказа за трудностите, които е изпитвал при преодоляването на скръбта през годините след смъртта на майка си, когато е бил едва 12-годишен.

"През 20-те си години отидох на война два пъти с мисълта, че мога да избягам от чувствата си", каза херцогът, визирайки мисиите си в Афганистан като военнослужещ. "Но не стана така...Прекарах толкова дълго време в емоционално вцепенение, до голяма степен защото изпитвах нелоялност и вина при самата мисъл, че мога да бъда щастлив и радостен без нея. Чувствах, че трябва да бъда тъжен и че трябва да съм емоционално вцепенен, за да ѝ докажа, че ми липсва."

Според медийни публикации, принц Хари казва в разговора, че след като е плакал на погребението на Даяна, не е ронил сълзи в продължение на почти две десетилетия, отбелязва Би Би Си. Той казва, че терапевтът му е предложил да впръска от нейния парфюм, за да "отключи всичко", и добавя, че това му е помогнало да разбере, че "тя просто е искала аз да бъда щастлив".

25 декември 1994 г. - Принц Хари, принц Уилям и принцеса Даяна присъстват на коледната служба в църквата "Света Мария Магдалена" в имението Сандрингам Снимка: Getty Images

Мери-Франсис О'Конър, невролог и професор в Университета на Аризона, която също участва в онлайн класа, обяснява: "Мозъкът ви не регистрира любимия човек като починал - за него той е просто изгубен. Мозъкът ще продължи да го търси, докато не го научите на обратното. Затова все още очакваме, че любимият човек всеки момент ще прекрачи прага." От списание "Пийпъл" съобщават, че от платформата MasterClass са се свързали с Хари с предложение за участие още миналата година, а самото видео е заснето в Калифорния през лятото.

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