Принц Уилям е готов да се помири с Хари, но поставя условие за Меган
44-годишният Уилям е склонен да разговаря с 42-годишния Хари по телефона или чрез видеовръзка, без присъствието на съпругите и децата им
Принц Уилям е готов да сложи край на продължителното мълчание между него и отчуждения му брат принц Хари. Бъдещият крал обаче поставя едно категорично условие, преди двамата да започнат тайни преговори за помирение, съобщава RadarOnline.com.
Синя кръв
44-годишният Уилям е склонен да разговаря с 42-годишния Хари по телефона или чрез видеовръзка, без присъствието на съпругите и децата им. Това твърди изданието Naughty But Nice Substack на Роб Шутър. Уилям обаче има едно непреклонно изискване: съпругата на Хари, Меган Маркъл, трябва да престане да говори публично за принцеса Кейт Мидълтън и трите им деца - принц Джордж (13 г.), принцеса Шарлот (11 г.) и принц Луи (8 г.).
"Това не може да продължава", заявява източник от кралското семейство, според когото продължителното отчуждение между братята прави отношенията в семейството все по-неловки. "Двама възрастни мъже, които се избягват, изглеждат дребнави и нелепи. Тяхната вражда се превърна в национална шега".
Според информацията вече се обсъжда възможността за поверителен телефонен или видеоразговор, в който няма да участват нито съпругите, нито децата им. Така вниманието ще бъде насочено изцяло към Уилям и Хари Подобен разговор би бил значителна крачка към подобряване на отношенията между братята, които някога са били много близки.
"Уилям е готов да говори с Хари, но иска Кейт и децата му да останат извън обсега на Меган", обясни източникът.
"Без публични коментари, без разговори с медиите зад кулисите и без въвличане на съпругата или децата на Уилям в техните спорове. Всичко, свързано с тях, е недосегаемо."
Разривът в кралското семейство дори се превърна в тема за комедийни скечове. Британската версия на Saturday Night Live осмя Уилям, принцеса Кейт, Хари и Меган Маркъл в сатиричен скеч, излъчен на 10 октомври.
"Те са обект на подигравки", заяви източникът. "Става дума за бъдещия крал и брат му, а не за двама ученици, които отказват да седнат заедно на обяд. Някой трябва да порасне."
Готовността на Уилям да разговаря с брат си обаче не означава, че е забравил случилото се.
"Хари нанесе много щети в очите на Уилям", коментира друг източник, визирайки телевизионното интервю, което Хари и Меган дадоха пред CBS през 2021 г., след като през 2020 г. се оттеглиха от задълженията си като висши членове на кралското семейство. Към това се добавя и решението на Хари да разкрие подробности за семейните отношения в мемоарите си Spare, издадени през 2023 г.
"Хари може никога да не успее да поправи щетите, които е нанесъл, но по някакъв начин Уилям най-накрая е готов леко да открехне вратата и да поговори с брат си. В крайна сметка може да съжалява за решението си, но връщане назад вече няма", казва източникът.
Сега инициативата е в ръцете на Хари.
"Би било лудост да не се съобрази с условията на Уилям. А той не иска много. Просто иска Хари и Меган да престанат да споменават Кейт и децата", твърди източникът.
Това може да се окаже повратен момент в отношенията между отчуждените братя.
"Това може да бъде малка крачка в правилната посока или огромна крачка в грешната. Колкото повече Хари и Меган говорят за Уилям и семейството му, дори насаме, толкова по-сериозни могат да бъдат последиците за монархията", предупреждава източникът.
"В крайна сметка братята не могат да продължават тази ожесточена вражда вечно."