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Принц Уилям обмисля да изчака, докато стане крал, за да възстанови кралската титла на покойната си майка, принцеса Даяна, вместо да поиска от крал Чарлз III да отмени решението, с което тя губи това отличие след развода си. Това съобщават пред RadarOnline.com източници от кралското семейство.

Твърди се, че 44-годишният принц на Уелс разглежда различни начини да отбележи 30-годишнината от смъртта на Даяна през август 2027 г. Междувременно брат му, 42-годишният принц Хари, според информацията планира документален филм в нейна памет, който може да бъде озвучен от съпругата му Меган Маркъл.

Даяна загива на 36-годишна възраст при автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г. Година по-рано, след развода си с Чарлз, който сега е на 77 години, тя губи обръщението "Нейно кралско височество". Според кралски източник Уилям и до днес е дълбоко засегнат от това решение и приема възстановяването на статута на майка си като изключително лична цел. Източникът твърди, че принцът никога не е забравил значението на загубата на обръщението "Нейно кралско височество" от Даяна и вижда в отмяната на това решение "смислен начин да я почете".

Същевременно Уилям не желаел годишнината да се превърне в съревнование с Хари, който вече е обсъждал възможността да създаде документален филм за живота и наследството на майка им.

"Уилям предпочита траен и ненатрапчив жест пред телевизионна продукция или мащабно публично честване. Предложеното възстановяване би изпълнило и отдавнашното твърдение, че като дете той е обещал на Даяна да върне кралската й титла, когато самият той стане монарх", посочва източникът.

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Според него принцът е наясно, че подобен ход би разгневил Чарлз, затова се твърди, че ще изчака смъртта на баща си, преди да предприеме действия.

След развода през 1996 г. Даяна се отказва от обръщението "Нейно кралско височество", но запазва титлата "Даяна, принцеса на Уелс". В официалната версия на кралското семейство се посочва, че Даяна, Чарлз и кралица Елизабет II са постигнали съгласие за тази договореност. Впоследствие обаче решението предизвиква сериозни обществени спорове.

Темата отново излиза на преден план след публикуването на мемоарите на брата на Даяна, Чарлз Спенсър, озаглавени Swan Song: Diana, My Sister. Спенсър, на 62 години, твърди, че след смъртта на сестра му Елизабет му е предложила да възстанови обръщението й "Нейно кралско височество" , но той отказал, тъй като смятал, че жестът идва твърде късно.

Всяко бъдещо възстановяване на титлата би изисквало официално кралско разрешение, издадено в рамките на прерогативите на монарха. Патентните грамоти от 1996 г. постановяват, че бившите съпруги на определени принцове нямат право да използват обръщението "Нейно кралско височество" след развод.

30-годишнината от смъртта на Даяна ще бъде отбелязана на 31 август 2027 г., малко след като кралица Камила, на 79 години, навърши 80 години през юли.

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