Изданието твърди, че 44-годишният Уилям иска да избегне ситуация, в която той и отчужденият му брат Хари да бъдат изправени един срещу друг при създаването на филми

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Според информации принц Уилям няма намерение да участва във филми, посветени на покойната му майка, принцеса Даяна, на фона на слуховете, че принц Хари подготвя документална продукция. Принцът на Уелс е отказал "няколко предложения да създаде или да се включи в документални трибюти" за майка си, докато наближава 30-ата годишнина от смъртта й, съобщава The Times.

Изданието твърди, че 44-годишният Уилям иска да избегне ситуация, в която той и отчужденият му брат Хари да бъдат изправени един срещу друг при създаването на филми. Бъдещият крал смята, че публичните му почитания по повод 20-ата годишнина от смъртта на Даяна през 2017 г. са били неговият личен катарзис. Близки приятели на Уилям споделят, че 30-ата годишнина от смъртта на Даяна, която се отбелязва през август следващата година, е трудна ситуация за него и че той продължава да преживява загубата й изключително емоционално. Бащата на три деца все още не е решил как ще почете паметта на майка си. Възможно е да го направи насаме или чрез официално събитие.

Даяна умира на 36-годишна възраст през август 1997 г. вследствие на тежки вътрешни травми, получени при автомобилна катастрофа с висока скорост, докато папараци преследват колата й. Междувременно се засилват слуховете, че най-малкият син на покойната принцеса на Уелс, Хари, планира документален филм за майка си.

Page Six ексклузивно съобщи, че 42-годишният херцог на Съсекс се опитва да привлече чичо си Чарлз Спенсър, който наскоро публикува мемоари за покойната си сестра Даяна.

"Най-накрая стана ясно какво всъщност правят Хари и Меган във Великобритания - снимат филм за Даяна, а Спенсър вероятно е подготвян за главна фигура в него", заяви ексклузивно пред изданието кралският журналист Том Сайкс.

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В книгата си Спенсър също пише, че е отказвал безброй покани да участва в документални филми за Даяна, включително предложение от племенник, без да уточнява дали става дума за Уилям или Хари. Освен това източник е заявил пред The Telegraph, че Хари се е свързал с някои от приятелите на Даяна с предложение да участват в евентуален филм.

"Той все още обмисля най-смисления начин да почете нейното наследство през тази важна юбилейна година", посочва източникът, като добавя, че Хари е обсъждал редица възможни проекти освен филм.

Според изданието предполагаемата продукция вероятно ще бъде направена от Archewell Productions, компанията на Хари и съпругата му Меган Маркъл, и най-вероятно ще бъде придобита от Netflix.

Принцовете Уилям и Хари на откриването на статуя на майка им през 2021 г. Снимка: Getty Images

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