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Според информации принц Уилям няма намерение да участва във филми, посветени на покойната му майка, принцеса Даяна, на фона на слуховете, че принц Хари подготвя документална продукция. Принцът на Уелс е отказал "няколко предложения да създаде или да се включи в документални трибюти" за майка си, докато наближава 30-ата годишнина от смъртта й, съобщава The Times.

Синя кръв

Изданието твърди, че 44-годишният Уилям иска да избегне ситуация, в която той и отчужденият му брат Хари да бъдат изправени един срещу друг при създаването на филми. Бъдещият крал смята, че публичните му почитания по повод 20-ата годишнина от смъртта на Даяна през 2017 г. са били неговият личен катарзис. Близки приятели на Уилям споделят, че 30-ата годишнина от смъртта на Даяна, която се отбелязва през август следващата година, е трудна ситуация за него и че той продължава да преживява загубата й изключително емоционално. Бащата на три деца все още не е решил как ще почете паметта на майка си. Възможно е да го направи насаме или чрез официално събитие.

Даяна умира на 36-годишна възраст през август 1997 г. вследствие на тежки вътрешни травми, получени при автомобилна катастрофа с висока скорост, докато папараци преследват колата й. Междувременно се засилват слуховете, че най-малкият син на покойната принцеса на Уелс, Хари, планира документален филм за майка си.

Page Six ексклузивно съобщи, че 42-годишният херцог на Съсекс се опитва да привлече чичо си Чарлз Спенсър, който наскоро публикува мемоари за покойната си сестра Даяна.

"Най-накрая стана ясно какво всъщност правят Хари и Меган във Великобритания - снимат филм за Даяна, а Спенсър вероятно е подготвян за главна фигура в него", заяви ексклузивно пред изданието кралският журналист Том Сайкс.

В книгата си Спенсър също пише, че е отказвал безброй покани да участва в документални филми за Даяна, включително предложение от племенник, без да уточнява дали става дума за Уилям или Хари. Освен това източник е заявил пред The Telegraph, че Хари се е свързал с някои от приятелите на Даяна с предложение да участват в евентуален филм.

Принц Хари води преговори за създаване на документален филм за принцеса Даяна
Виж още Принц Хари води преговори за създаване на документален филм за принцеса Даяна

"Той все още обмисля най-смисления начин да почете нейното наследство през тази важна юбилейна година", посочва източникът, като добавя, че Хари е обсъждал редица възможни проекти освен филм.

Според изданието предполагаемата продукция вероятно ще бъде направена от Archewell Productions, компанията на Хари и съпругата му Меган Маркъл, и най-вероятно ще бъде придобита от Netflix.

Принцовете Уилям и Хари на откриването на статуя на майка им през 2021 г.
Принцовете Уилям и Хари на откриването на статуя на майка им през 2021 г. Снимка: Getty Images

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