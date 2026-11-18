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Принцът на Уелс Уилям връчи наградите "Ъртшот" (Earthshot) на петима победители на церемония в индийския град Мумбай, като всеки от отличените получи по 1 милион британски лири (1,3 милиона щатски долара) за приноса си към справянето с глобалните екологични предизвикателства, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

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Ежегодната церемония се състоя в конгресния център Jio World и беше кулминацията на тридневното посещение на принц Уилям и съпругата му Катрин в Индия.

Петимата победители бяха избрани измежду 15 финалисти заради инициативите си в различни области, включително устойчив транспорт, възобновяема енергия, опазване на горите и защита на морските екосистеми.

Сред отличените са индийската компания Mahindra Last Mile Mobility за развитието на електрическия транспорт, организацията PFAS-Free France за кампанията си срещу токсичните химикали, известни като "вечни химикали", тръстът Niue Ocean Wide Trust за усилията си за опазване на морската среда и енергийната компания Orsted за приноса си към развитието на вятърната енергия. Петата награда беше присъдена на Бутан за усилията на страната за опазването на хималайските гори.

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Принц Уилям учреди наградите "Ъртшот" през 2020 г. чрез Кралската си фондация (Royal Foundation). Инициативата има за цел да насърчава разработването на иновативни решения за борба с климатичните промени и ограничаване на последиците от глобалното затопляне.

На церемонията присъстваха представители на индийската филмова индустрия, предприемачи и природозащитници.

Принц Уилям и принцеса Катрин пристигнаха в Индия в понеделник. По време на посещението си те играха уличен крикет в Мумбай, пътуваха с електрическа рикша и се срещнаха с представители на индийския спорт, модната индустрия и киното. За днес е предвидена среща с индийския министър-председател Нарендра Моди, допълва Асошиейтед прес.

Принц Уилям и Катрин позират с носителите на наградите Earthshot Prize в Световния конгресен център Jio, на втория ден от кралското посещение за шестата годишна церемония по връчване на наградите Earthshot Prize на 17 ноември 2026 г. Снимка: Getty Images

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