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Присила Пресли сподели рядка снимка на внучките си близначки Харпър и Финли Локууд по повод 18-ия им рожден ден. На кадъра двете момичета позират заедно край океана, облечени изцяло в черно. Харпър е с тъмна коса, докато Финли впечатлява с дългата си платинено руса.

Звездни бебета

"Честит рожден ден, Харпър и Финли", написа 81-годишната Присила към снимката, добавяйки емоджи със сърце. Харпър и Финли са дъщери на покойната Лиза Мари Пресли и музиканта Майкъл Локууд.

Снимката веднага привлече вниманието на феновете, които не пропуснаха да отбележат колко силно момичетата приличат на майка си и баба си, както и на легендарния си дядо Елвис Пресли.

"Това определено е силно ДНК на Пресли, чак до четвъртото поколение", коментира един от последователите на Присила.

Лиза Мари Пресли почина през януари 2023 г., след като получи сърдечен арест в дома си в Калабасас, Калифорния. Тя беше на 54 години. Освен близначките, тя остави след себе си и по-голямата си дъщеря - актрисата Райли Кийоу, която е от първия й брак с Дани Кийоу. Лиза Мари и Дани Кийоу имат и син, който трагично сложи край на живота си през юли 2020 г. Той беше на 27.

През май Присила Пресли откровено разказа за отношенията в семейството след смъртта на дъщеря си. По време на събитие в Лас Вегас тя сподели, че неочакваната загуба на Лиза е "разделила" семейството.

По думите й всички вече са съсредоточени върху собствения си живот, имат гаджета и се занимават със своите неща. Въпреки това Присила подчерта, че с внучките си остават близки, макар след смъртта на Лиза Мари да усеща известна дистанция помежду им.

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