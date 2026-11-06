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Приятелката на фронтмена на рок групата Mötley Crüe Винс Нийл - Рейн Хана Андреани, е била арестувана по подозрение в домашно насилие след предполагаемо нападение над музиканта в щата Тенеси.

Съдебен спор

Според полицейските документи, изнесени от Page Six, Андреани е била задържана в неделя от шерифската служба на окръг Уилямсън в град Франклин, близо до Нашвил. Срещу нея са повдигнати обвинения за предполагаемо домашно нападение. Гримьорката е била освободена по-късно, след като е внесла гаранция в размер на 5000 долара. Очаква се тя да се яви пред съда в началото на декември.

Източник на TMZ твърди, че арестът е последвал ожесточен спор между Андреани и 65-годишния Нийл, по време на който жената го ударила. По информация на изданието, конфликтът ескалирал, след като тя започнала да поврежда вещи в дома на рок музиканта. Засега не са известни подробности около причините за скандала.

Случаят идва на фона на бурните отношения между двамата. През май 2025 г., след 15 години връзка, те обявиха раздялата си. Според източници на TMZ причината била подозренията на Нийл, че Андреани му изневерява. Само седмици след раздялата музикантът беше заснет да се разхожда из Нашвил, държейки за ръка две различни жени. През следващия месец обаче се появиха информации, че двамата с Андреани са възобновили връзката си.

Андреани преживя и тежък инцидент през февруари 2025 г., когато частният самолет на Винс Нийл се разби в друг, паркиран самолет на летището в Скотсдейл, Аризона. По време на катастрофата тя пътувала на борда заедно със своя приятелка. При инцидента пилотът загина трагично, а Андреани беше транспортирана в болница с множество счупени кости.

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