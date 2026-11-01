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В хита си "When I Grow Up" те пеят известната фраза: "Внимавай какво си пожелаваш". Сега The Pussycat Dolls ще се вслушат в собствения си съвет и ще стискат палци за по-гладко протичане на британската част от турнето си, което започва съвсем скоро, след като началото му беше белязано от немалко трудности.

Никол Шерцингер, Кимбърли Уайът и Ашли Робъртс се сблъскаха с редица проблеми, откакто стартираха концертите от завръщането си на сцената през септември. Турнето вече беше помрачено от слаби продажби на билети, вражди между членовете на групата, отменени дати и тежки травми.

Вокалистката Никол претърпя неприятен инцидент непосредствено преди концерт, след като разля вряла вода върху крака си само час преди излизането си на сцената миналия месец. Междувременно Кимбърли се възстановяваше от операция на тазобедрената става, на която се подложи преди началото на турнето. Ашли пък се разплака, разкривайки, че почти се отказала от турнето, след като изпаднала в паника преди изпълнение на соло заради твърдения, че не може да пее.

Още преди началото на турнето групата се сблъска с полемики заради изключването на три от основателките си - Кармит Бачар, Джесика Сута и Мелъди Торнтън. Докато The Pussycat Dolls дават старт на британската част от турнето си за събиране този петък, ето какви неволи ги сполетяха досега.

Снимка: Официален профил в Instagram

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Ниски цени на билетите и отмяна на дати от турнето

Групата обяви завръщането си през март, заедно с първия си сингъл от шест години насам - "Club Song", продуциран и написан със съавторството на Майк Сабат. Въпреки това те бяха принудени да отменят цялата американска част от турнето си за завръщане поради катастрофално слабите продажби на билети. Ашли, Никол и Кимбърли първоначално обявиха, че ще се съберат отново като трио за мащабно турне с 53 концерта в Обединеното кралство, Европа и Северна Америка.

Но претърпявайки унизителен удар, групата бе принудена да отмени 33-те концерта, планирани в родната им територия - САЩ и Канада - след като слабите продажби оставиха залите 80% празни. Дори след драстично намаляване на цената на билетите до едва 30 долара, организаторите нямаха друг избор, освен да прекратят начинанието само месец преди първото шоу, насрочено за 5 юни в Палм Дезърт, Калифорния.

В изявление, публикувано в Instagram, групата написа: "Когато обявихме турнето PCD FOREVER, се надявахме да представим шоуто на феновете по целия свят. След като обективно преценихме ситуацията със северноамериканската част от турнето, взехме трудното и болезнено решение да отменим всички концерти в Северна Америка с изключение на един. Концертите ни в Обединеното кралство и Европа остават в сила по план, а отзвукът е невероятен - билетите за няколко от шоутата вече са напълно разпродадени. Влагаме всичко от себе си, за да превърнем това шоу в истински празник на музиката и спомените - както за феновете, които са с нас от самото начало, така и за онези, които тепърва ни откриват. Работим усилено, за да създадем шоуто, за което винаги сме мечтали. Нямаме търпение да представим това събиране в Европа и да направим вечерите незабравими."

Триото стартира турнето си в Копенхаген през септември, последвано от концерти в Париж, Варшава и Обединеното кралство. Притежателите на билети, закупени чрез Ticketmaster или AXS, бяха уведомени, че ще получат автоматично пълно възстановяване на сумата, докато тези, които са ги купили от други платформи за препродажба, бяха посъветвани да се свържат с мястото, откъдето са ги закупили.

Снимка: Getty Images

Тежко изгаряне за Никол Шерцингер

Никол получи тежко изгаряне, след като случайно разля вряла вода върху краката си броени минути преди излизането си на сцената в Германия. Певицата публикува снимка, показваща мехурите по крака ѝ след инцидента, случил се на 26 септември.

Никол остана с болезнени изгаряния и мехури по единия крак, но като истински професионалист доказа, че шоуто трябва да продължи. Фенове и приятели я засипаха с подкрепящи коментари, включително легендарната диско изпълнителка Глория Гейнър, която ѝ написа: "Ти си истински боец!"

Нищо не попречи на Никол да изнесе обичайното си театрално шоу с много танци и ефектните, съчетани помежду им костюми с пайети, които групата носи.

"Няма нищо по-хубаво от това да се залееш с вряла вода час преди участието си - но шоуто трябва да продължи", написа певицата. "Благодаря ти, Дюселдорф, че ми даде сили да продължа. До скоро, Амстердам."

Конфликти

Завръщането на The Pussycat Dolls е съпътствано от полемики още от самото начало заради това, че три от основателките на групата - Кармит Бачар, Джесика Сута и Мелъди Торнтън - не са били включени в него. Впоследствие Кармит и Джесика разкриха, че новината за събирането на групата ги е заварила напълно неподготвени и дори не са били поканени да участват, като втората от тях дори определи начинанието като опит за "бърза печалба".

На въпрос от фен дали възнамерява да се види с останалите членове на The Pussycat Dolls, Джесика отговори: "Не. Те планират това от една година и съвсем явно не поканиха мен и Кармит. Научаваме всичко това по същото време, по което и вие. Никой не се свърза с мен относно решението на групата да продължи напред и разбрах за тези планове едновременно с широката общественост."

Кармит определи действията на останалите като "разочароващи в личен план", но добави, че остава "горда от ролята, която изиграх за оформянето на това, в което се превърнаха The Pussycat Dolls". "Целта ми да споделя това не е да създавам разединение, а да почета истината и феновете, които са ни подкрепяли през годините", продължи тя. "Прозрачността и уважението са ценности, на които държа изключително много. В момента избирам да се съсредоточа върху собственото си благополучие и да продължа напред с позитивна нагласа и ясна цел."

Технически проблеми

Миналия месец феновете останаха озадачени, след като технически проблем попречи на Никол да изпълни хита "Buttons" по време на концерта им в Полша - оставяйки Ашли и Кимбърли в неловка ситуация, докато танцуват на сцената.

Изпълнението изпадна в хаос, тъй като водещата певица Никол отсъстваше през първата половина на песента, като се твърдеше, че причината е технически проблем или гаф с костюма. След като току-що бяха изпълнили микс от солови парчета на Никол, концертът навлезе в кулминационния момент с големия им световен хит "Buttons", но тъй като Никол липсваше, Ашли и Кимбърли просто изпълняваха впечатляващата хореография на фона на записан вокал.

Във видеоклип от фен, споделен в Instagram, се виждаше изключително неловкият момент, в който жените не се намесиха, за да изпеят партията на Никол, а само се включваха с минимални вокали, оставяйки голяма празнина помежду си - точно там, където трябваше да бъде Никол.

Снимка: Getty Images

Гафът предизвика множество коментари от озадачени фенове, които се питаха защо Ашли или Кимбърли не са се възползвали от момента, за да покажат певческите си способности, като мнозина отбелязаха, че бившата членка на групата Мелъди Торнтън със сигурност би поела инициативата.

Макар Никол да изпълняваше по-голямата част от вокалите, 42-годишната Мелъди понякога поемаше водещите партии и важни импровизации в някои от песните на Pussycat Dolls; тя стана известна с това, че прикова вниманието върху себе си, като мощно изпя неподготвени хармонии по време на изпълнението на "Buttons" на церемонията за Американските музикални награди през 2006 г.

Забавляващи се фенове писаха в коментарите: "Къде е Мелъди, когато имаш нужда от нея?"; "Мелъди можеше да спаси положението"; "А Мелъди, от друга страна, нямаше да пропилее нито секунда"; "Никой ли не поиска да се възползва от този момент, за да блесне? Никой ли? Тъжно."

Операцията на тазобедрената става на Кимбърли Уайът

По време на турнето Кимбърли призна, че се е подложила на операция за смяна на тазобедрената става, като сподели поредица от снимки от болничното легло.

Певицата се е подложила на тази сериозна операция преди две години, но е споделяла малко подробности за преживяното. Преди дни тя реши да сподели повече подробности за здравословните си проблеми в Instagram, като разказа на последователите си, че преди интервенцията едва е можела да ходи и е куцала, а силната болка е пречела и на съня ѝ.

На едно от видеата се вижда как Кимбърли се разплаква, а на снимките тя се придвижва трудно с патерици, носейки компресионни чорапи. Звездата получава подкрепа и от сина си - тогава на четири години, - който нежно държи ръката ѝ на една от снимките, докато тя си почива в леглото.

Към снимките и видеата Кимбърли добави и дълъг текст, в който обясни причините за операцията, процеса на възстановяване и как всичко това е променило възгледите ѝ за силата. Тя написа: "Тази вечер преживях труден момент. Намирам се в Дъблин, настанявам се в поредната хотелска стая, а бях поела твърде много неща. Твърде много новини. Твърде много информация за случващото се с жените. Твърде много проява на жестокост в интернет, която остава безнаказана. Твърде много неща, които хората си позволяват, без да понасят последствия, а и малко в повече ми дойдоха нещата от собствения ми малък свят."

Певицата, която в момента е на турне с възродената група, претърпя тази сериозна операция преди две години, но досега бе споделила малко подробности за преживяното. Изпълнителката на хита "Don't Cha" разказа за мъчителните моменти, когато е изпитвала отчаяние, че тялото ѝ - което винаги ѝ е служило вярно - се е "предало", както и за изумлението си, че то все още издържа на натоварването по време на турне.

Тя продължи: "Влязох във ваната и някъде в този момент осъзнах, че трябва да дам на ума си нещо друго, за което да се хване. Нещо хубаво. Нещо, с което се гордея. И това - колкото и странно да е - ме насочи директно към мисли за тазобедрената ми става. Преди няколко години едва ходех. В продължение на близо две години куцах всеки ден и почти не спях заради болката. Спомням си как гледах децата си да играят по време на почивка, а болката беше толкова силна, че не можех дори да отида при тях. Просто стоях там и изпитвах страх."

След това тя обясни как са ѝ казали, че се нуждае от смяна на тазобедрената става, и сподели, че е почерпила вдъхновение от тенис звездата Анди Мъри, който претърпя операция за възстановяване на повърхността на ставата през 2019 г.

Изпълнителката на хита "Don't Cha" говори за предишните си терзания, че тялото ѝ - което винаги ѝ е служило вярно - се е "предало", както и за изумлението си, че то все още издържа на натоварването по време на турне след смяната на ставата, четири операции и три цезарови сечения.

Тя отбеляза: "По онова време почти не говорех публично за проблема с тазобедрената става. Цял живот бях онази, силната и атлетичната. Тялото ми беше моят инструмент. Мисълта, че то се е "повредило", ме плашеше.

Затова просто продължих напред, без да вдигам шум. А тази вечер се замислих къде се намират тези крака сега. На турне с Pussycat Dolls. След четири тежки операции. Три цезарови сечения. Една смяна на тазобедрена става. И някак си това тяло все още танцува.

Не както на 20 години. Приемането на този факт беше истинска битка. Но то танцува. Извежда ме на сцената. Позволява ми да се потя, да изнасям представления, да се отдам на музиката и да правя това, за което мечтаех още като дете. И това е адски страхотно."

Притесненията на Ашли Робъртс

Ашли разкри, че е изпитвала силен стрес и притеснение относно пеенето на живо по време на турнето за събирането на групата Pussycat Dolls, тъй като се е съмнявала в способността си да изпълни соло. Ашли Робъртс сподели, че е била силно разтревожена от идеята да пее на живо по време на турнето на Pussycat Dolls.

Танцьорката призна, че почти се е отказала от част от програмата на концертите, опасявайки се, че няма да се справи със соловото изпълнение. Звездата публикува видео, заснето в началото на турнето през септември, на което се вижда как плаче неутешимо, докато се опитва да овладее напрежението. Ашли обясни, че е решила да излезе от зоната си на комфорт и да изпълни соло по време на турнето, за да "покаже силата, която е натрупала през последните десетилетия".

Тя обаче призна, че след години, в които се е налагало да слуша как групата - известна повече с танцовите си умения, отколкото с вокалните - не може да пее, е изпитвала огромен страх. "Ще успея ли да го направя така, както искам? Способна ли съм, достатъчно добра ли съм? Дори само като говоря за това, гърлото ми се свива", сподели тя с феновете си във видеото. "Мислех да се откажа, да не го правя, защото сама се навивах, че ще звучи ужасно. Голяма част от историята на тази група беше свързана с твърденията, че не можем да пеем и че сме "просто танцьорки". А аз толкова обичам танците - те са моята страст, най-добрият ми приятел. Това е най-прекрасната форма на терапия, но исках да докажа на себе си, че мога да се справя и с това. Упреквах се жестоко, защото човек насърчава другите да вярват в себе си, а какво става, когато самият ти не можеш да се справиш?"

Ашли разказа, че именно подкрепата на нейния "прекрасен" вокален педагог Джош - работил с изпълнители, оглавяващи класациите, като например Raye - я е убедила да продължи със солото. Звездата сподели видео, заснето в началото на турнето през септември, в което се вижда как плаче неутешимо, докато се опитва да се пребори с притеснението си.

Разплакана, тя сподели: "Толкова години подсъзнателно вярвах, че не мога да се справя... Затова фактът, че някой вярва в мен и че успявам да излекувам тази част от себе си, означава изключително много." Тя завърши емоционалното видео с обещанието, че ще изпълни солото и ще остане вярна на духа на турнето, заявявайки: "Понякога не е нужно всичко да е перфектно - важното е да бъде истинско."

В описанието към видеото Ашли обясни, че след като е записала това "искрено и уязвимо" признание, увереността ѝ е нараснала. "Заснех това в началото на турнето и, честно казано, изобщо не исках да го публикувам. Сега, когато турнето е в разгара си, се чувствам по-уверена в себе си и в солото си и мога да погледна назад към този момент с малко повече обич към самата себе си", сподели тя с вълнение, което предизвика вълна от подкрепящи коментари от страна на феновете. "Като погледна назад, осъзнавам, че част от този страх ме е съпътствал отдавна. Това турне се оказа истинска благословия, защото ми даде възможност да се изправя пред страха, да го преработя и да се излекувам. Вече не се страхувам толкова от това, което предстои, защото знам, че мога да се справя с всичко. А любовта и подкрепата, които ми оказвахте през цялото време... Боже, усетих ги толкова силно. Благодаря ви, че ме подкрепяте, докато се превръщам в новата версия на себе си."

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