Според телевизия Скай персоналът в клиниката е търсил с помощта на изкуствен интелект информация как трябва да се действа при употреба на пропофол и мидазолам

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Силният анестетик пропофол е причинил смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, който почина на 9 септември тази година по време на медицинска процедура в Атина. Това показва експертиза, изготвена от специалисти на Солунския университет "Аристотел", съобщава гръцката телевизия Скай.

Заключението е подготвено от университетската лаборатория по съдебна медицина и токсикология и установява, че именно пропофолът е изиграл решаваща роля за фаталния изход. Според гръцките медии анализите са открили общо девет вещества в организма на певеца, като се изследва и възможното взаимодействие между тях.

По информация на телевизия MEGA и изданието Proto Thema експертизата е изложена в доклад от около 30 страници. Изследванията са извършени от екип на професор Николаос Райкос, след като проби от тялото на Мазонакис са изпратени в лабораторията в началото на октомври.

Телевизия Скай съобщава, че заключението е придружено от научна библиография за други смъртни случаи, свързани с прилагането на пропофол. Сред посочените примери е и смъртта на американския певец Майкъл Джексън през 2009 г., при когото същият анестетик също е имал ключова роля.

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Пропофолът е мощен интравенозен анестетик, който се използва за въвеждане и поддържане на обща анестезия, както и за седация при определени медицински процедури. Той може да потисне дишането и да предизвика сериозни усложнения, поради което приложението му изисква подходящо медицинско наблюдение, обучен персонал и готовност за незабавна реакция при спешни състояния.

В случая с Мазонакис медикаментът е бил приложен по време на процедура по плазмафереза в частен лекарски кабинет в атинския квартал Колонаки. Плазмаферезата е процедура, при която кръвната плазма се отделя от останалите съставки на кръвта.

Според Proto Thema след прилагането на анестетика певецът е получил сериозни дихателни усложнения, а впоследствие състоянието му се е влошило. Той е бил транспортиран до болница "Елпис" в Атина, където е констатирана смъртта му.

Една от новите подробности по случая е свързана с действията на медицинския персонал. По сведения на телевизия Скай в клиниката, където е починал Мазонакис, е била търсена с помощта на изкуствен интелект информация как трябва да се действа при употреба на пропофол и мидазолам.

Мидазоламът е медикамент от групата на бензодиазепините, който има успокояващо и сънотворно действие и може да предизвика временни нарушения на паметта. При съчетаването му с други седативни вещества е възможно да се засили потискането на дишането.

Първоначалните токсикологични анализи са открили в кръвта на певеца и следи от бензодиазепини, съобщава Скай. Предстои разследващите да изяснят значението на тези резултати и дали взаимодействието между различните вещества е допринесло за смъртта.

Медицинският кабинет е стопанисван от лекарката Йоана Гака и съпруга ѝ Илиас Теодоропулос. Двамата са обвиняеми по делото за смъртта на певеца.

Разследването проверява обстоятелствата около прилагането на анестетика, наличното оборудване за спешна помощ и реакцията на медицинския екип при влошаването на състоянието на пациента.

Гръцките медии съобщават, че се изследват и данни за времето, изминало между първите признаци на усложнения и повикването на спешна помощ.

Съдебният лекар Димитрис Галентерис по-рано коментира пред гръцката обществена телевизия ЕРТ, че пропофолът е бил сред основните вещества, към които са насочени съмненията още в началото на разследването. Според специалиста при подобни случаи е необходимо да се оцени не само действието на отделния медикамент, но и евентуалното му взаимодействие с други лекарства.

Заключението на университетската лаборатория по съдебна медицина и токсикология ще бъде изпратено на следователя по случая и ще бъде приобщено към останалите доказателства. Първоначалната аутопсия през септември не е дала категоричен отговор за причината за смъртта на певеца. Това е наложило извършването на допълнителни токсикологични и лабораторни изследвания.

Новата експертиза дава яснота за медицинската причина за смъртта на Йоргос Мазонакис, но въпросът дали са допуснати нарушения при лечението му и кой носи отговорност за тях предстои да бъде решен в хода на наказателното производство.

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