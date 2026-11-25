За първи път короната отива при омъжена жена и майка

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27-годишната Дженифър Барето от Пуерто Рико беше коронясана за "Мис Вселена 2026" на бляскава церемония в столицата Сан Хуан. Победата й сложи край на поредното противоречиво издание на конкурса, белязано от обвинения в манипулиране на резултатите, проблеми с американските визи и остри бизнес конфликти между организаторите и техни партньори.

Барето, която работи като социален работник, успя да надделее над 115 претендентки от цял свят във финала, проведен по-рано тази седмица.

Първоначално участничките трябваше да бъдат повече, но част от тях се оттеглиха заради затруднения с получаването на американски визи и продължаващ спор между организацията "Мис Вселена" и бизнес партньори в Югоизточна Азия.

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С победата си пуерториканката записа името си в историята на конкурса.

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Тя стана първата омъжена жена и първата майка, спечелила престижната титла, след като преди три години организаторите премахнаха ограниченията за участие на жени, които са семейни или имат деца.

Надпреварата премина през няколко етапа. Журито първоначално избра 30 финалистки въз основа на представянето им в предварителните конкурси. След дефилето по бански костюми броят им беше намален до 12, които се състезаваха в представянето на вечерни рокли. Последните пет участнички трябваше да отговорят на въпроси на журито за ролята на конкурса и качествата, които трябва да притежават съвременните лидери.

Един от въпросите към Барето беше коя човешка ценност не бива да губим в свят, в който изкуственият интелект заема все по-голямо място. Тя отговори на испански, че технологиите трябва да се използват отговорно, а истинските ценности се доказват чрез съответствието между думите и действията ни, особено когато отстояването им е трудно.

Зад бляскавата церемония обаче останаха редица скандали, съпътствали подготовката на тазгодишното издание. Представителки на Непал и пет африкански държави, сред които Южен Судан и Република Конго, не успяха да участват заради проблеми с получаването на американски визи.

От конкурса отсъстваха и участнички от Индонезия, Лаос, Малайзия, Сингапур, Тайланд и Виетнам. Причината е договорен конфликт между организацията "Мис Вселена" и тайландския бизнесмен Нават Ицарагрисил, който организира квалификационни конкурси в шест държави от региона.

Противоречията около надпреварата започнаха още след миналогодишното издание, когато се появиха обвинения в манипулиране на гласовете и фаворизиране на определени участнички. През май организаторите на "Мис Вселена Франция" дори оттеглиха своята представителка в знак на протест. Впоследствие беше избрана друга участничка.

Скандалът от 2025 г. се задълбочи три дни преди финала, когато съдията Омар Арфуш напусна журито с твърдението, че резултатите вече са били предварително определени от неофициално жури. Той постави и въпроси за евентуални бизнес връзки между бащата на победителката от Мексико Фатима Бош и съсобственика на конкурса Раул Роча Канту.

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