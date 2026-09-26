Преди милионите фенове е имало няколко тенджери, превърнати в барабани. Преди стадионите е имало една малка зала в Труроу

4959 Снимка: Getty Images

Днес е трудно да си представим Queen като нещо различно от една от най-великите рок групи в историята. "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Somebody to Love", "We Are the Champions" са все песни, превърнали се в част от световната музикална памет, а Фреди Меркюри е име, което отдавна е надхвърлило границите на рок музиката.

Но преди стадионите, милионите продадени албуми и легендарните концерти е имало една малка сцена в Корнуол, концерт за благотворителност, няколко момчета, които все още не знаели докъде ще ги отведе музиката, и една пещера край морето. Именно там, в началото на 70-те години, започва историята на Queen такава, каквато я познаваме.

Почти 56 години след първия концерт на групата барабанистът Роджър Тейлър си спомня необикновените ранни дни - от майка си, която организира първото им участие, до моментите, в които той, Брайън Мей и Фреди Меркюри се оттегляли в пещерите на корнуолския бряг, за да усъвършенстват вокалните си хармонии.

Юни 1970 г. Труроу, Корнуол

Queen все още не съществува като име, а Фреди все още е познат на света с рожденото си име Фарук "Фреди" Булсара. Групата е съставена от Роджър Тейлър на барабаните и Брайън Мей на китарата и вокалите, а концертът в Труроу се превръща в първото живо изпълнение на Меркюри с двамата музиканти. Любопитното е, че зад организацията на този първи концерт стои майката на Тейлър.

Шоуто е организирано с благотворителна цел за набиране на средства за Британския Червен кръст. Мястото е кметството на Труроу, днес известно като "Залата на Корнуол". Именно там новата група за първи път се представя пред публика като Queen. Те изпълняват както собствени песни, сред които "Stone Cold Crazy" и "Son and Daughter", така и кавъри на рокендрол класики. Заплащането за концерта е около 50 паунда, които по думите на Тейлър тогава изглеждали като огромна сума.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

За съвременния слушател е почти невъзможно да си представи Фреди Меркюри като неопитен вокалист. Но според Тейлър в онези първи месеци певецът все още не е развил напълно гласа и техниката, с които по-късно ще стане световноизвестен.

"Понякога звучеше доста тревожно", спомня си барабанистът. По думите му Меркюри понякога използвал много бързо фалцетно пеене и звучал необичайно. Но още тогава имало нещо, което впечатлявало останалите. "Не осъзнавахме какъв страхотен музикант е. Велик пианист. Фантастичен автор на песни. В началото не знаехме какъв скъпоценен камък имаме", разказва Тейлър. Барабанистът Роджър Тейлър и вокалистът Фреди Меркюри по време на концерт в "Плейхаус" в Единбург, 1976 г. Снимка: Getty Images

Това е една от най-интересните части от историята на Queen. Дори хората, които са били най-близо до Меркюри в самото начало, все още не са могли да предвидят какво ще се случи.

Как изобщо се появява Queen?

Преди Queen има друга група - Smile. В нея участват Брайън Мей и Роджър Тейлър, като Тейлър се присъединява след обява, поставена на университетско табло, в която се търси барабанист. По това време той е студент в Лондон. Първоначално пристига в столицата, за да учи стоматология, но по-късно се прехвърля към биология. Музиката обаче постепенно измества всичко останало.

Smile се разпада през пролетта на 1970 г., но групата вече има поет ангажимент за концерт в Труроу. Точно тогава на сцената се появява и Фреди Меркюри. Така името Smile остава в миналото и се ражда Queen.

Всъщност Queen не е резултат от дълъг маркетингов план. Според Тейлър музикантите обсъждали различни, понякога доста странни предложения. Сред тях било и Build Your Own Boat. Предложението Queen идва от Фреди.

"Беше добро име. Просто. Лесно за запомняне и директно", спомня си Тейлър.

Майка му обаче не била особено впечатлена от първите изпълнения на групата. За сметка на това тя бързо харесала Фреди като човек. Тейлър разказва, че майка му била поразена от добрите му маниери и безупречния му външен вид.

"Не можеше да повярва как Фреди има толкова красиви маниери, колко учтив и любезен е и как панталоните му винаги са идеално изгладени", разказва той.

По-късно музикантите разбират и тайната на безупречния му външен вид: Фреди поставял панталоните си под матрака и така ги изглаждал, докато спи.

Един от най-любопитните спомени на Тейлър е свързан с плаж в района на Сейнт Агнес, Корнуол. Там той, Брайън Мей и Фреди Меркюри използвали пещерите край брега, за да упражняват вокалните си хармонии. Причината била заради акустиката.

"Вероятно сме били в пещерите заради хубавата реверберация и ехото. Така звукът става по-голям", разказва Тейлър.

Представяли си го като пеене в огромна църква, тъй като гласовете отеквали в стените и се връщали към тях. Това упражнение обаче далеч не било просто забавление. Тримата постепенно откривали, че гласовете им се допълват по необичаен начин.

Тейлър, Мей и Меркюри имали различни вокални характеристики, но когато ги съчетавали, се получавал плътен многогласен звук. Именно тези хармонии по-късно ще се превърнат в една от запазените марки на Queen. Години по-късно подобни вокални наслагвания ще бъдат част от звука, който отличава групата от огромна част от рок сцената на епохата.

След първия концерт Queen започват да свирят практически навсякъде, където могат да получат участие. През лятото на 1971 г. групата изнася около дузина концерти в Корнуол в рамките на само шест седмици. Тогава към състава се присъединява басистът Джон Дийкън, с което се оформя класическият състав на Queen. Много от участията са организирани именно от Тейлър, който използва контактите си в Корнуол. Queen свирят в "Хейл Ръгби Клуб" в Сейнт Агнес и на първия си концерт на открито - фестивала "Карнън Даунс". Имат и далеч по-необичайно участие - във военновъздушната база, където групата изпълнява песни пред военнослужещи в специалното помещение за офицери и старши военнослужещи.

Преди Queen да се превърнат в световни звезди, музикантите живеят доста скромно. Тейлър си спомня, че тримата живеели в малка къща в миниатюрното корнуолско село Девъран. Парите не достигали.

"Ставах всяка сутрин и работех във ферма. Беше много тежко, но бяхме без пари, нямахме никакви средства, така че беше трудно", разказва той.

Тази част от историята е особено далеч от образа на Queen, който познаваме днес. Вместо частни самолети, огромни хотелски апартаменти и разпродадени стадиони има малка къща, работа във ферма и концерти за публика, която често се събира в местни клубове и пъбове. Само няколко години по-късно ситуацията ще бъде коренно различна.

Фреди Меркюри и Роджър Тейлър по време на безплатния концерт на групата в лондонския Хайд Парк на 18 септември 1976 г. Снимка: Getty Images

Queen ще се превърнат в една от най-успешните рок групи на всички времена, с над 300 милиона продадени записа по света. Групата ще изгради и репутация на една от най-впечатляващите концертни формации, способна да изпълва стадиони по целия свят.

Но началото остава съвсем различно.

Макар животът и музиката да отвеждат Тейлър далеч от Корнуол, връзката му с мястото остава. Той е роден в Кингс Лин, Норфолк, но семейството му се премества в Корнуол, когато е на седем години. Още като дете той проявява интерес към музиката.

"Взех всички тенджери на майка ми и ги обърнах с дъното нагоре. Тя имаше големи дървени игли за плетене и аз ги използвах, за да свиря. Представях си, че свиря на барабани, но всъщност свирех на тенджерите", спомня си той.

В продължение на около година пее в хора на катедралата в Труроу, а като тийнейджър започва да свири на барабани в различни местни групи.

"Първоначално живеехме край морето, но само за няколко месеца. След това се преместихме в Труро, който, разбира се, е в центъра на Корнуол и всъщност е нещо като неговата столица. Беше хубаво място за израстване. Корнуол е красив", казва Тейлър. View this post on Instagram A post shared by Roger Taylor QUEEN (@roger.taylor._)

И днес той продължава да има дом край река Хелфорд. Любовта към региона очевидно се е предала и на следващото поколение. Синът му Руфъс Тейлър също е барабанист и свири с британската рок група The Darkness. Той дори има пъб от другата страна на реката.

Има нещо символично в тази история. Една група, която по-късно ще превърне стадионите в свои сцени, започва с благотворителен концерт в малка зала. Един от най-разпознаваемите вокални стилове в историята на рока се оформя с трима музиканти, които пеят в пещера заради ехото. А бъдещият легендарен Фреди Меркюри първоначално е просто новият вокалист на група, която още търси себе си.

Queen по време на концерт в "Уембли Арена" в Лондон, Великобритания, на 12 май 1978 г. Отляво надясно: Фреди Меркюри, Джон Дийкън, Роджър Тейлър и Брайън Мей Снимка: Getty Images

Роджър Тейлър днес гледа назад към тези години с очевидна носталгия. Тогава никой от тях не знае, че малките концерти в Корнуол са първите стъпки към кариера, която ще промени историята на рок музиката. Но в тези ранни години Queen откриват нещо, което по-късно ще ги направи различими. Преди милионите фенове е имало няколко тенджери, превърнати в барабани. Преди стадионите е имало една малка зала в Труроу. А преди емблематичните хармонии на Queen е имало една пещера край морето, в която трима млади музиканти са слушали как гласовете им отекват в стените.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.