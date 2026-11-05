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Британският комик и актьор Ръсел Бранд беше признат за виновен по обвинения в изнасилване и сексуално посегателство в четвъртък от съд в Лондон.

Съдебен спор

Бранд, който някога беше сред най-популярните телевизионни и радиоличности във Великобритания и бивш съпруг на певицата Кейти Пери, отрича обвиненията. По време на процеса той заяви, че описаните от жените случаи са били по взаимно съгласие или са били представени по изкривен начин.

51-годишният Бранд беше обвинен по три пункта за изнасилване, три за сексуално посегателство и един за опит за непристойно посегателство. Съдът го призна за виновен по едно обвинение за изнасилване и три за сексуално посегателство. По останалите обвинения той беше оправдан. Актьорът пледира невинен по всички обвинения и последователно отричаше твърденията срещу себе си.

Съдия Джоел Бенатан заяви, че присъдата предполага "значителен срок лишаване от свобода", като разпореди Бранд да остане в ареста до официалното обявяване на наказанието в понеделник, пише NBC News.

Твърденията срещу Бранд се отнасят до периода, в който той започва да набира популярност като стендъп комик и провокативен телевизионен водещ във Великобритания. Той имаше собствено предаване по BBC и издаде няколко бестселъра, в които разказваше за зависимостите си от наркотици и алкохол.

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В разгара на кариерата си Бранд участва в редица холивудски продукции. Популярността му в САЩ нарасна допълнително след брака му с Кейти Пери. Двамата вдигнаха пищна сватба в Индия през 2010 г., но се разведоха през 2012 г.

През последните години Бранд се отдалечи от традиционните медии, премести се във Флорида и изгради значителна аудитория в интернет. Във видеата си той коментира американската политика, здравословния начин на живот, конспиративни теории и новооткритата си християнска вяра.

Четириседмичният процес в лондонския съд премина под знака на тежки обвинения от страна на прокуратурата. Прокурорът описа Бранд като човек с "ненаситно и безразборно желание за сексуални контакти", за когото жените са били "просто средство за постигане на целта".

"Той е пресметлив и манипулативен. Според обвинението е сексуален хищник", заяви прокурорът пред съдебните заседатели.

Миналата седмица Бранд даде показания и заяви, че обвиненията са оказали "опустошително" въздействие върху живота му. По думите му вече няма нито един приятел или колега, който да може да свидетелства в негова защита.

"Целият ми живот е погълнат от тези събития", заяви той пред съда. По-късно добави, че справянето с "травматичните" обвинения е станало за сметка на брака му, децата и здравето му.

Бранд призна, че в младостта си, когато е бил на върха на славата, е бил обсебен от секса. "Бил съм настоятелен, съблазнявал съм, молил съм и съм флиртувал. Посветил съм голяма част от живота си на нещо, което сега изглежда като безразсъдно поведение и глупост", каза пред съда миналата седмица. Той добави, че славата и успехът му са му давали увереност да използва популярността си, за да получава достъп до сексуални контакти, което по думите му е било погрешно. "Съгласието е основополагащо, задължително и необходимо - всъщност то е по-важно дори от самия секс", заяви Бранд.

Съпругата му Лора Галахър също даде показания миналата седмица, като го определи като "грижовен, добър и прекрасен баща". Двамата са женени от 2017 г. и имат три малки деца. През последните месеци Бранд и съпругата му публикуват съвместни видеа в интернет, в които обсъждат библейски текстове и преживяванията си около съдебния процес.

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При началото на делото миналия месец актьорът заяви пред журналисти и фотографи, че се чувства "благословен" и се надява процесът да доведе до положителен резултат за всички замесени.

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