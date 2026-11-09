Магистратите постановиха актьорът да остане зад решетките минимум 3/4 от наказанието за сексуалните посегателства

2869 Снимка: Булфото

Ръсел Бранд бе признат за виновен за изнасилване и сексуално посегателство. Той ще изтърпи ефективна присъда от 10 години и 6 месеца, от които задължително ще прекара три четвърти зад решетките, предаде Би Би Си.

Британският комик и актьор беше признат за виновен от лондонски съд по обвинения в изнасилване и сексуални посегателства миналата седмица, като беше информиран да очаква дълга присъда, съобщиха световните агенции.

Той е обвинен в седем престъпления: три за изнасилване, три за сексуално посегателство и едно за опит за непристойно посегателство. Комикът е признат за невинен по три обвинения.

Престъпленията му са извършени между 2004 и 2009 г. и са свързани с четири жени. Една от жертвите е казала пред съда, че "Ръсел Бранд е сексуален хищник, който не изпитва угризения", а друга е заявила, че "се е чувствала безсилна в този момент" и впоследствие е нямала никакво самоуважение.

Жертвата му, която Бранд изнасилва през 2009 г., пък признала пред магистратите, че "живее с травма" и се страхува, че се е заразила с ХИВ. Всичките четири жени имат право на доживотна анонимност.

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Бранд, някога един от най-известните британски телевизионни водещи и бивш съпруг на американската певица Кейти Пери, отрича обвиненията. Той твърди, че случилото се е било или по взаимно съгласие или е било преиначено.

Снимка: Булфото

Прокурорите, на база на свидетелствата на жертвите, описаха 51-годишния актьор, който участва във филмите "Секс, наркотици и Лас Вегас" (Get Him to the Greek) и "Артър" (Arthur), като "безмилостен сексуален хищник". Те посочиха, че обвиненията обхващат периода между 1999 г. и 2009 г., когато Бранд се е издигнал от стендъп комедиант в малки заведения до телевизионен водещ и филмова звезда.

Актьорът беше шокиран от решението на лондонския съд в Саутуърк да го признае за виновен по едно от обвиненията за изнасилване и три за сексуални посегателства. Той беше оправдан по две други обвинения за изнасилване и опит за непристойно сексуално действие, отбелязва Ройтерс.

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