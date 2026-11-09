Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Ръсел Бранд бе признат за виновен за изнасилване и сексуално посегателство. Той ще изтърпи ефективна присъда от 10 години и 6 месеца, от които задължително ще прекара три четвърти зад решетките, предаде Би Би Си

Още по темата

Британският комик и актьор беше признат за виновен от лондонски съд по обвинения в изнасилване и сексуални посегателства миналата седмица, като беше информиран да очаква дълга присъда, съобщиха световните агенции.

Той е обвинен в седем престъпления: три за изнасилване, три за сексуално посегателство и едно за опит за непристойно посегателство. Комикът е признат за невинен по три обвинения.

Престъпленията му са извършени между 2004 и 2009 г. и са свързани с четири жени. Една от жертвите е казала пред съда, че "Ръсел Бранд е сексуален хищник, който не изпитва угризения", а друга е заявила, че "се е чувствала безсилна в този момент" и впоследствие е нямала никакво самоуважение.

Жертвата му, която Бранд изнасилва през 2009 г., пък признала пред магистратите, че "живее с травма" и се страхува, че се е заразила с ХИВ. Всичките четири жени имат право на доживотна анонимност.

Ръсел Бранд нарече обвиненията в изнасилване "съкрушителни"
Виж още Ръсел Бранд нарече обвиненията в изнасилване "съкрушителни"

Бранд, някога един от най-известните британски телевизионни водещи и бивш съпруг на американската певица Кейти Пери, отрича обвиненията. Той твърди, че случилото се е било или по взаимно съгласие или е било преиначено.

Снимка: Булфото

Прокурорите, на база на свидетелствата на жертвите, описаха 51-годишния актьор, който участва във филмите "Секс, наркотици и Лас Вегас" (Get Him to the Greek) и "Артър" (Arthur), като "безмилостен сексуален хищник". Те посочиха, че обвиненията обхващат периода между 1999 г. и 2009 г., когато Бранд се е издигнал от стендъп комедиант в малки заведения до телевизионен водещ и филмова звезда.

Актьорът беше шокиран от решението на лондонския съд в Саутуърк да го признае за виновен по едно от обвиненията за изнасилване и три за сексуални посегателства. Той беше оправдан по две други обвинения за изнасилване и опит за непристойно сексуално действие, отбелязва Ройтерс.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна Днес
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна
41768
Мечтата ще трябва да почака? Конкурентът на Цолов получава нов договор Корнер
Мечтата ще трябва да почака? Конкурентът на Цолов получава нов договор
13408
"Кауфланд" може да преразгледа инвестициите си в България заради глобата на КЗК Бизнес
"Кауфланд" може да преразгледа инвестициите си в България заради глобата на КЗК
30209
HUAWEI WATCH D3: Когато грижата за здравето срещне елегантния дизайн (ревю) IT
HUAWEI WATCH D3: Когато грижата за здравето срещне елегантния дизайн (ревю)
8615
Възстановяването на крепостта Бала Хисар в Кабул разкрива над 2000 години афганистанска история Impressio
Възстановяването на крепостта Бала Хисар в Кабул разкрива над 2000 години афганистанска история
969
Това са най-евтините европейски ски курорти Trip
Това са най-евтините европейски ски курорти
1117
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен Вкусотии
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен
1086
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
1582
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
6654