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Актьорът Ръсел Бранд е бил преместен в затвор с по-лек режим в Англия, където условията включват самостоятелна килия, занимания по йога, боулинг и различни спортни и развлекателни дейности. Това съобщава британският таблоид The Sun, позовавайки се на свои източници.

Бранд е бил трансфериран в края на миналата седмица в затвор в графство Кеймбриджшър. В него се намират приблизително 1200 мъже, осъдени предимно за сексуални престъпления.

Според източник на изданието актьорът изглеждал силно притеснен, докато надзирателите го отвеждали към самостоятелната му килия. През първата си нощ той поискал допълнителни одеяла, а след пристигането му бил поставен под засилено наблюдение. По информация на медията Бранд все още не е общувал с останалите затворници.

Преместването му вероятно е свързано и със съображения за сигурност. Първоначално се е обсъждало той да бъде настанен в друг затвор, известен с прозвището "Имението на чудовищата", но съоръжението се смята за значително по-рисково за него.

В сегашния Бранд ще има възможност да участва във футболна лига, да играе настолни игри, да посещава занимания по оригами и хорови репетиции. Затворът разполага още със закрита зала за боулинг, две фитнес зали и няколко спортни площадки.

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Съпругата му Лора ще може да го посещава веднъж седмично. Свижданията от интимен характер обаче не са разрешени.

Бивш детектив от лондонската полиция коментира пред The Sun, че преместването вероятно е продиктувано от опасения за безопасността на актьора.

"Мнозина биха очаквали Бранд да изтърпява наказанието си в затвор като "Имението на чудовищата" заради тежестта на престъпленията, които е извършил", посочва.

Ръсел Бранд остава зад решетките, след като на 9 ноември беше осъден на 10 години и шест месеца лишаване от свобода. Присъдата е постановена след съдебен процес, продължил близо четири седмици, в рамките на който актьорът е признат за виновен в изнасилване и сексуално посегателство. Случаите, за които е осъден, датират от 2000-та.

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