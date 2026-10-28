Днес 51-годишния бивш комик се яви, за да даде показания по делото срещу него в Кралския съд "Саутуърк", като категорично отхвърли всяко от седемте повдигнати обвинения

778 Снимка: БТА/AP Photo/Kin Cheung

Ръсел Бранд определи обвиненията в изнасилване срещу него като "съкрушителни" по време на показанията си в съда, съобщи ДПА, цитиран от БТА. Той добави, че приятели и колеги вече избягват всякакъв контакт с него.

Днес 51-годишния бивш комик се яви, за да даде показания по делото срещу него в Кралския съд "Саутуърк" (Southwark Crown Court), като категорично отхвърли всяко от седемте повдигнати обвинения: три - в изнасилване, три - в сексуално посегателство и едно обвинение за непристойно сексуално действие. Той посочи, че не е успял да убеди нито един от приятелите или бившите си колеги да свидетелстват в негова защита.

Един от случаите в обвинителния акт е за предполагаемо изнасилване на жена в хотелска стая по време на конференция на Лейбъристката партия през 1999 г. Бранд отрече да е виновен и каза пред съда, че "съгласието е фундаментално, съществено, необходимо и в много отношения дори по-важно от самия секс."

Бранд често е придружаван в съда от съпругата си Лора Галахър, като при днешното изслушване двамата влязоха в сградата, хванати за ръце. В рамките на процеса бяха изслушани шест жени, които твърдят, че са станали жертви на сексуални посегателства от негова страна в периода между 1999 и 2009 г.

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Бранд придоби известност в началото на 2000 година с провокативните си комедийни изпълнения и телевизионни участия. Той водеше предаване по британската обществена медия Би Би Си и участва във филми като "Прелъстен и изоставен" (Forgetting Sarah Marshall).

През последните години актьорът се оттегли от традиционните медии и се премести във Флорида.

Ръсел Бранд пристига в съда преди процеса, където е изправен пред обвинения в изнасилване и сексуално посегателство в Кралския съд на "Саутуърк" на 28 октомври 2026 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

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