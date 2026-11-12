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Акаунтите на Ръсел Бранд в Instagram и Facebook бяха деактивирани само дни след като той получи 10-годишна присъда затвор за изнасилване и сексуално посегателство. В сряда в профила на опозорения комик в X бяха публикувани екранни снимки на неактивните му акаунти в Meta.

InstaМания

"Според Meta Ръсел Бранд никога не е съществувал", гласи съобщението към изображенията.

Известието от Instagram гласи: "Деактивирахме акаунта ви... Вашият акаунт или дейност в него не отговаря на нашите стандарти на общността."

От Facebook също уведомили Бранд, че профилът му е спрян заради нарушение на стандартите на общността.

"Добре че е @elonmusk", гласи продължението на изявлението, публикувано в профила на Бранд в X. Става дума за милиардера, собственик на платформата, който е позволил профилът на актьора да остане активен. "Очаквайте още."

По-рано Мъск защити Бранд и определи присъдата му като "несправедлива".

51-годишният Бранд за първи път се яви в Кралския съд в Саутуарк, Лондон, на 12 октомври за процес, продължил почти четири седмици. По време на делото няколко жертви разказаха за травматичните си преживявания с актьора. Една от жените заяви, че Бранд я е изнасилил анално в дома си в Лондон през 2009 г., след като двамата се запознали на негово комедийно шоу в Hammersmith Apollo в Лондон. Тя разказала пред съдебните заседатели, че първоначално е било секс по взаимно съгласие с комика, но впоследствие той отказал да спре, въпреки че тя го помолила.

Други три жени си припомнили как звездата от "Секс, наркотици и Лас Вегас" ги е нападала, като ги е докосвала непристойно при отделни срещи в периода между 2004 и 2008 г.

Съпругата на Бранд, Лора, присъствала през цялото дело, включително когато на 5 ноември той бил признат за виновен по три обвинения за сексуално посегателство и едно за изнасилване.

Звездата от "Прелъстен и изоставен" продължава да твърди, че е невинен, и се призна за невинен по повдигнатите срещу него обвинения. На 9 ноември той беше осъден на 10 години и 6 месеца затвор, като временно е настанен в лондонския затвор HMP Wandsworth.

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Кали Сахота, старши адвокат и директор на Sahota & Sahota Solicitors, заяви пред Page Six, че Бранд ще остане в затвора в Лондон "през следващите няколко седмици", след което ще бъде преместен в друго заведение, което отговаря на неговите "нужди, свързани със сигурността, безопасността и рехабилитацията". Сахота обясни, че съпругата на Бранд и трите им деца ще могат да го посещават до три пъти седмично, като всяко посещение няма да продължава повече от два часа и половина.

Освен това Бранд ще има право само на един час извън килията си, уточни Сахота.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от TMZ (@tmztv)

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