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Британският комик и актьор Ръсел Бранд се яви днес в Кралския съд "Саутуърк" в Лондон за началото на процеса срещу него по обвинения в изнасилване и сексуални посегателства, съобщиха Асошиейтед прес и ДПА, цитирани от БТА.

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Бранд пристигна в съда, придружен от съпругата си Лора Галахър и охранители. Очаква се процесът да продължи между 10 и 12 седмици.

Бранд, който е на 51 години, не се признава за виновен по три обвинения в изнасилване, три обвинения в сексуално посегателство и едно обвинение за непристойно сексуално действие. Според обвинението предполагаемите деяния са извършени в периода от 1999 до 2009 г. и засягат шест жени.

Бранд е на свобода под гаранция до началото на процеса.

На предишни съдебни заседания прокуратурата представи твърдения за няколко от случаите, включени в обвинителния акт. Сред тях са предполагаемо изнасилване на жена в хотелска стая по време на конференция на Лейбъристката партия, сексуално посегателство срещу служителка на телевизия, както и целуване и опипване на служителка на радиостанция.

Бранд придоби известност в началото на 2000 година с провокативните си комедийни изпълнения и телевизионни участия. Той водеше и предаване по британската обществена медия Би Би Си и участва във филми като "Прелъстен и изоставен" (Forgetting Sarah Marshall).

През последните години Бранд се оттегли от традиционните медии и се премести във Флорида. Той изгради значителна аудитория в интернет с видеоматериали, в които коментира здравословния начин на живот, конспиративни теории и религиозните си убеждения, пише още Асошиейтед прес.

Бранд е на свобода под гаранция до началото на процеса
Бранд е на свобода под гаранция до началото на процеса Снимка: БТА/AP Photo/Kin Cheung

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