5150 Снимка: Личен профил в Instagram

Актрисата Рая Пеева показа първи снимки на дъщеря си Леа в пост в Инстаграм, а поводът беше отбелязването на 40 дни от раждането на момиченцето и орисването ѝ от най-близките приятелки на майка ѝ.

"Има дни, след които душата ти е толкова пълна, че думите не стигат", написа щастливата майка. Тя побърза да благодари на най-близките си приятелки за това, че са споделили с нея първи толкова важен момент от живота на новородената ѝ дъщеря.

"И си дадох сметка колко богата съм всъщност. Не с неща, а с хора. С жени, които обичам и които вече обичат и моето момиче. Не бих могла да си представя по-красив кръг от жени, с които да споделим първия й празник", обясни Рая Пеева.

На 1 август актрисата и половинката ѝ Явор Бахаров съобщиха, че са станали родители на момиченце, което се е появило на бял свят дни по-рано. Тогава Рая благодари на лекарите и екипа на "Майчин дом", които са се погрижили за нея и бебето, както и на д-р Гергана Коларова, проследявала бременността й, и на д-р Гунев и екипа на болницата.

"Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство. Днес една от най-големите ни мечти се сбъдна", написа тогава Пеева. "Сега започва най-хубавата част от живота ни. Сигурна съм. Обичам те!".

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