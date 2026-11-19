Музикалният могул отново заложи на колегите си от бранша, с които е най-близък

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Твърди се, че Джей Зи води разговори с някои от най-старите си приятели и сътрудници, докато попълва списъка с гост-изпълнители за предстоящото си шоу на полувремето на "Супербоул LXI". Източници твърдят пред "Page Six", че 56-годишният рапър се е свързал с 45-годишната Алиша Кийс с предложение да се присъедини към него на сцената по време на следващия "Супербоул", който ще се проведе на 14 февруари 2027 г. на стадион "SoFi" в Ингълууд, Калифорния. Също така се съобщава, че Джей Зи води преговори и с 47-годишния Джон Леджънд за участие в шоуто на полувремето.

Най-новата информация относно развлекателната програма за "Супербоул LXI" идва, след като в края на октомври NFL обяви, че Джей Зи ще бъде основният изпълнител в шоуто на полувремето. Още на 18 септември The Daily Mail съобщи, че хитовият изпълнител сам е избрал себе си да оглави следващото шоу на полувремето - твърдение, което както Roc Nation, така и NFL категорично отрекоха.

През 2019 г. NFL сключи партньорство с Джей Зи и Roc Nation, като им предостави правото да избират изпълнителите за шоуто на полувремето. Roc Nation също така ще продуцира шоуто на полувремето, а компанията представлява както Кийс, така и Леджънд.

Не е ясно дали Джей Зи обмисля включването и на други изпълнители в своето шоу, но по време на турнето си "Jay-Z 30" той успя да изведе на сцената редица големи звезди - сред които Риана, бившия си съперник Нас, Ъшър, Фарел Уилямс, съпруга на Кийс - Суиз Бийтс, както и собствената си съпруга Бионсе и дъщеря им Блу Айви.

Съвместната работа на Алиша Кийс и Джей Зи по хита им от 2009 г. "Empire State of Mind" остава най-продаваната песен на рапъра до момента. Тя също така е единственото негово парче, което оглавява класацията за сингли "Billboard Hot 100", задържайки се на върха в продължение на пет седмици.

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Съвместната работа на Алиша Кийс и Джей Зи по хита им от 2009 г. "Empire State of Mind" остава най-продаваната песен на рапъра до момента. Снимка: Getty Images

Друга негова колаборация, "Crazy in Love" от 2003 г., прекарва осем седмици под номер едно, но в нея водещ изпълнител е бъдещата му съпруга. През 2024 г. Джей Зи и Кийс се събраха отново за изненадващо изпълнение на "Empire State of Mind" по време на церемонията за наградите "Тони" същата година.

Алишас започна изпълнението заедно с актьорския състав на мюзикъла си "Hell's Kitchen", след което Джей неочаквано се присъедини към нея в предварително записано изпълнение, реализирано в "Линкълн център" в Ню Йорк.

Рапърът си сътрудничи с Леджънд на стадион "SoFi", мястото, където догодина ще се проведе "Супербоул". Хип-хоп магнатът завършваше своето стадионно турне "Jay-Z 30", посветено на 30-годишнината от излизането на дебютния му студиен албум "Reasonable Doubt", както и на четвъртвековния юбилей от появата на високо оценения му албум "The Blueprint" (2001 г.). Леджънд и DJ Khaled се присъединиха към него за финала на концертите, изпълнявайки парчето "God Did", песен, включена в едноименния албум на DJ Khaled от 2022 г.

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