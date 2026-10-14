Източник на Page Six разкрива, че Комбс се е ударил в горното легло, но състоянието му вече е значително по-добро

1217 Снимка: Getty Images

Шон "Диди" Комбс е бил спешно изведен от затвора и откаран в болница в Ню Джърси, след като си ударил главата в двуетажно легло.

Източник на Page Six разкрива, че Комбс се е ударил в горното легло, но състоянието му вече е значително по-добро.

Новината идва, след като TMZ информира, че в неделя рапърът е бил изведен от федералния затвор "Форт Дикс" и откаран в близка болница заради спешен медицински проблем. По-рано източник на медията разказва, че музикалният магнат е бил откаран с линейка в събота около 1 ч. сутринта и е получил медицинска помощ за нараняване, което не е застрашавало живота му.

56-годишният Комбс е бил в съзнание и е разговарял след предполагаемия инцидент.

Представител на носителя на "Грами" коментира пред Page Six: "Запознати сме с информациите относно Шон Комбс и работим по потвърждаването на обстоятелствата."

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"Здравето и благосъстоянието на Шон са нашата най-неотложна грижа. Благодарим на всички, които се свързаха с нас", добавя той.

Комбс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на хора с цел проституция и през октомври 2025 г. получи присъда от 50 месеца затвор след широко отразяван съдебен процес. Той многократно и категорично е отричал да е извършил неправомерни действия.

През септември NBC News публикува информация за необичайно комфортните условия, на които Комбс се радва в затвора. Четирима анонимни затворници твърдят, че около изпълнителя на хита I"ll Be Missing You има хора, които почистват и готвят за него. Според публикацията Комбс има достъп и до скъпи стоки, включително луксозни алкохолни напитки, антидепресанти и мобилен телефон.

"Това не е нещо обичайно за затвора. Изглежда налудничаво, но все пак си е Диди", казва един от източниците.

Тогава представител на Федералното бюро на затворите обяснява пред Page Six, че по съображения, свързани с личния живот, безопасността и сигурността, институцията не коментира условията, при които са задържани конкретни лица във федералния затвор с ниско ниво на сигурност.

По данни на TMZ основателят на Bad Boy Records е бил върнат в изолатора след появата на тези информации. Page Six потвърждава и че датата на освобождаването му, първоначално насрочена за 21 януари 2028 г., е била отложена за 2 март същата година.

Във вторник TMZ разкрива, че модният дизайнер е бил наказван неколкократно за предполагаеми сбивания и нарушения, свързани с използването на мобилен телефон, по време на престоя си зад решетките.

Според медията хип-хоп звездата е загубил общо 400 дни от привилегиите си за достъп до затворническата лавка, откъдето лишените от свобода могат да купуват закуски и други стоки, както и 41 дни от намалението на присъдата за добро поведение.

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