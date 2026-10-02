Семейството на актьора направи трогателно изявление след кончината на тийнейджърката

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Съдебният лекар на окръг Лос Анджелис заключи, че 13-годишната дъщеря на Чад Лоу сама е сложила край на живота си. Службите за спешна помощ са се отзовали на сигнал в дома на семейството във вторник в 00:10 ч., а тийнейджърката е била откарана в местна болница, където според съдебния лекар е била обявена за мъртва в 01:14 ч.

Докладът от аутопсията посочва, че тялото ѝ вече може да бъде предадено на родителите. Семейство Лоу съобщи новината за смъртта на Фиона във вторник, изразявайки огромната си болка от загубата на "обичливо момиче, което беше умно, креативно и обичаше да танцува". "Сестрите ѝ я обожаваха, а родителите ѝ я обичаха безкрайно", се казва още в изявлението. "Тя наистина беше светлината на живота ни."

Семейството също така призова всеки, който се сблъсква с проблеми с психичното здраве, да потърси помощ чрез горещата линия за превенция на самоубийствата. Фиона беше средното дете на Лоу и съпругата му Ким Пейнтър, които сключиха брак през 2010 г. Двамата имат и други дъщери - Мейбъл (на 17 г.) и Никси (на 10 г.).

Дядо ѝ Чарлз Лоу - баща на Чад и на по-големия му брат, също актьор, Роб - сподели трогателно послание в нейна памет. Той публикува снимка, изпълнена с топлина, на която Фиона се усмихва към обектива, докато плува в басейн, и написа: "Почивай в мир, мила Фиона."

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Според изданието Page Six, във вторник родителите на учениците в училището на тийнейджърката са получили имейл от директора, в който се съобщава за смъртта на ученик. В съобщението не е било посочено името на детето.

В писмото са изказани съболезнования на семейството и е отбелязано, че "на разположение са консултанти, които да разговарят с ученици и служители, нуждаещи се от емоционална подкрепа в този труден момент".

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