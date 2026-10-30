Рене Зелуегър и Ант Анстед обмислят брак след години заедно
57-годишната носителка на "Оскар" се запознава с 47-годишния телевизионен водещ през 2021 г. на снимачната площадка на предаването му Celebrity IOU: Joyride
Рене Зелуегър и Ант Анстед, които пазят връзката си далеч от светлините на прожекторите, планират сватба след пет години заедно, разкрива RadarOnline.com.
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"Изглежда, че са много сериозни в намерението си да направят следващата крачка", споделя източник. "Вече обсъждат възможни дати с близките си, разглеждат различни локации, а Рене си търси сватбена рокля. Личи си колко са влюбени и колко искрени са чувствата им."
57-годишната носителка на "Оскар" се запознава с 47-годишния телевизионен водещ през 2021 г. на снимачната площадка на предаването му Celebrity IOU: Joyride. Анстед е споделял, че е бил впечатлен от познанията на Зелуегър за автомобилите, както и от нейната "земна и скромна" натура. През април той отбеляза петата годишнина на двойката с мило послание в Instagram. Анстед публикува тяхна обща снимка, нарече актрисата "моята красива дама" и добави: "Обичам те, моя Рен."
Само няколко месеца по-късно обаче той омаловажи разговорите за сватба.
"Все още вярвам в брака", заяви тогава звездата от "Да продадеш колата си", който има 6-годишен син Хъдсън от бившата си съпруга Кристина Хаак и две деца от първия си брак. "Но в момента сме наистина щастливи. Не се нуждаем от напрежението, което идва с определението."
Анстед неведнъж е наричал Зелуегър своя съпруга, въпреки че актрисата има зад гърба си кратък брак с кънтри певеца Кени Чесни през 2005 г. Изглежда обаче, че двамата вече са готови официално да скрепят връзката си. Новината зарадвала и техни близки приятели, сред които Хю Грант, партньор на Зелуегър във филмите за Бриджит Джоунс, и Том Круз, с когото тя участва в "Джери Магуайър".
"Хю отдавна им казва, че трябва да се оженят", споделя приятел на двойката. "Том почти беше изгубил надежда, че някога наистина ще направят тази крачка."