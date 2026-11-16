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След седмици на спекулации Робърт Патинсън бе обявен за новия Джеймс Бонд, като заяви: "Да ми бъде поверена ролята на 007 е чест, каквато се получава веднъж в живота. Профилът, посветен на 007, сподели новината в Instagram, публикувайки снимка на 40-годишния британски актьор, държащ пистолет. Към публикацията бе добавено само: "Робърт Патинсън е Джеймс Бонд."

Малко след това Робърт заяви: "Джеймс Бонд е един от най-легендарните образи в киното, а да ми бъде поверен 007, е чест, каквато се пада веднъж в живота. Дълбоко съм благодарен на Денис, Ейми, Дейвид, Таня и на всички в Amazon MGM Studios за доверието, което ми гласуваха. Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо казано. Изключително развълнуван съм от това партньорство и от предстоящата работа с този фантастичен екип."

Името на Робърт се появи сред обсъжданите кандидати едва седмица по-рано, докато преди това се смяташе, че Джак Лоудън, Калъм Търнър и един "тайнствен актьор" са начело в краткия списък за наследници на Даниел Крейг в ролята на Бонд.

Преди това Патинсън е изпълнявал главната роля на Батман, а също така придоби огромна популярност сред тийнейджърите като Едуард Кълън във фентъзи-романтичната поредица "Здрач".

Майк Хопкинс, ръководител на Prime Video и Amazon MGM Studios, заяви в понеделник: "Днешният ден бележи ключов момент за нашето студио и важен етап в историята на Джеймс Бонд, тъй като с гордост представяме Робърт Патинсън като следващия 007."

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от James Bond 007 (@007)

"Този ​​емблематичен персонаж пленява публиката по целия свят вече повече от шест десетилетия. Няма съмнение, че забележителният актьорски диапазон на Робърт, магнетичното му присъствие на екран и онази сдържана, но силна вътрешна енергия го правят изключителен избор за продължаване на това наследство. С Дени Вилньов начело, Ейми Паскал и Дейвид Хейман като продуценти, Таня Лапойнт като изпълнителен продуцент и блестящ сценарий от Стивън Найт, разполагаме с творчески екип от световна класа, който да постави началото на нова ера за Бонд. Нямаме търпение да поемем по този път."

Финалните прослушвания се проведоха миналия месец в студията "Брей" (Bray Studios) в Уиндзор. Тогава стана ясно, че Робърт и Никълъс Холт са се включили в надпреварата за желаната роля в последния момент. Съобщава се, че екранните проби са продължили през целия минал месец, като между трима и петима актьори са достигнали до заключителните етапи на процеса. Патинсън вече е работил с Вилньов по предстоящия филм "Дюн 3".

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