Робърт Патинсън е избран за следващия Джеймс Бонд
Актьорът не скри вълнението си от факта, че ще влезе в обувките на емблематичния Агент 007
След седмици на спекулации Робърт Патинсън бе обявен за новия Джеймс Бонд, като заяви: "Да ми бъде поверена ролята на 007 е чест, каквато се получава веднъж в живота. Профилът, посветен на 007, сподели новината в Instagram, публикувайки снимка на 40-годишния британски актьор, държащ пистолет. Към публикацията бе добавено само: "Робърт Патинсън е Джеймс Бонд."
Малко след това Робърт заяви: "Джеймс Бонд е един от най-легендарните образи в киното, а да ми бъде поверен 007, е чест, каквато се пада веднъж в живота. Дълбоко съм благодарен на Денис, Ейми, Дейвид, Таня и на всички в Amazon MGM Studios за доверието, което ми гласуваха. Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо казано. Изключително развълнуван съм от това партньорство и от предстоящата работа с този фантастичен екип."
Името на Робърт се появи сред обсъжданите кандидати едва седмица по-рано, докато преди това се смяташе, че Джак Лоудън, Калъм Търнър и един "тайнствен актьор" са начело в краткия списък за наследници на Даниел Крейг в ролята на Бонд.
Преди това Патинсън е изпълнявал главната роля на Батман, а също така придоби огромна популярност сред тийнейджърите като Едуард Кълън във фентъзи-романтичната поредица "Здрач".
Майк Хопкинс, ръководител на Prime Video и Amazon MGM Studios, заяви в понеделник: "Днешният ден бележи ключов момент за нашето студио и важен етап в историята на Джеймс Бонд, тъй като с гордост представяме Робърт Патинсън като следващия 007."
"Този емблематичен персонаж пленява публиката по целия свят вече повече от шест десетилетия. Няма съмнение, че забележителният актьорски диапазон на Робърт, магнетичното му присъствие на екран и онази сдържана, но силна вътрешна енергия го правят изключителен избор за продължаване на това наследство. С Дени Вилньов начело, Ейми Паскал и Дейвид Хейман като продуценти, Таня Лапойнт като изпълнителен продуцент и блестящ сценарий от Стивън Найт, разполагаме с творчески екип от световна класа, който да постави началото на нова ера за Бонд. Нямаме търпение да поемем по този път."
Финалните прослушвания се проведоха миналия месец в студията "Брей" (Bray Studios) в Уиндзор. Тогава стана ясно, че Робърт и Никълъс Холт са се включили в надпреварата за желаната роля в последния момент. Съобщава се, че екранните проби са продължили през целия минал месец, като между трима и петима актьори са достигнали до заключителните етапи на процеса. Патинсън вече е работил с Вилньов по предстоящия филм "Дюн 3".