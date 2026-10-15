Извън участието си в хитовия филм "Одисея" и съвместната му работа със Зендая в "Драмата", неговият нов филм Primetime го извежда в напълно непозната творческа територия

1068 Снимка: Francois Durand/Getty Images

За британския актьор Робърт Патинсън настоящата година се очертава като изключително успешна, отбелязва Би Би Си, цитиран от БТА. Извън участието си в хитовия филм "Одисея" и съвместната му работа със Зендая в "Драмата", неговият нов филм Primetime го извежда в напълно непозната творческа територия.

В криминалния трилър на студио A24 той влиза в ролята на американския журналист Крис Хансен - реален водещ на риалити предаването от началото на века "Да хванеш хищник" (To Catch a Predator), което показва тайни операции под прикритие срещу насилници на деца.

По време на Лондонския филмов фестивал Патинсън казва пред Би Би Си, че темата е изключително стряскаща за него, особено след като самият той е станал баща преди близо три години. Актьорът определя посегателството над деца като най-чудовищния грях и признава, че историята го е заинтригувала именно заради сложния морален казус. Макар шоуто навремето да е постигнало огромен рейтинг, то бързо започва да повдига въпроси за това къде изчезва границата между разследващата журналистика, полицията и чистото телевизионно зрелище.

Патинсън обяснява, че форматът е действал като умален модел на обществото, уловено в илюзията, че подобен тежък проблем може да се реши светкавично. Според него стремежът за бързо правосъдие е разбираем, но когато се превърне в зрелищна телевизия за забавление, нещата стават много опасни. Той допълва, че днес този феномен просто се е преместил от традиционния ефир в социалните мрежи, където т.нар. "лов на хищници" е по-популярен и мащабен от всякога.

Макар че реалният прототип Крис Хансен критикува филма и го нарече "откъснат от реалността", режисьорът Ланс Опенхайм защити проекта. Той поясни, че търсеният ефект е бил именно на изкривена реалност, а не на документален портрет, тъй като е искал да анализира древното човешко желание да се наблюдава публично наказание.

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Успехът на Primetime вече засили спекулациите, че Патинсън може да получи първата си номинация за "Оскар". Предстои да го видим и в "Дюн: Част трета", а в плановете му е и следващият филм за Батман. Равносметката за актьора е категорична - той се чувства вечно благодарен за шанса да изиграе тези роли, определяйки изминалата година като една от най-хубавите в живота си, отбелязва Би Би Си.

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