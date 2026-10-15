Робърт Патинсън: Ролите в "Одисея" и Primetime превърнаха 2026 г. в една от най-хубавите в живота ми
Извън участието си в хитовия филм "Одисея" и съвместната му работа със Зендая в "Драмата", неговият нов филм Primetime го извежда в напълно непозната творческа територия
За британския актьор Робърт Патинсън настоящата година се очертава като изключително успешна, отбелязва Би Би Си, цитиран от БТА. Извън участието си в хитовия филм "Одисея" и съвместната му работа със Зендая в "Драмата", неговият нов филм Primetime го извежда в напълно непозната творческа територия.
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В криминалния трилър на студио A24 той влиза в ролята на американския журналист Крис Хансен - реален водещ на риалити предаването от началото на века "Да хванеш хищник" (To Catch a Predator), което показва тайни операции под прикритие срещу насилници на деца.
По време на Лондонския филмов фестивал Патинсън казва пред Би Би Си, че темата е изключително стряскаща за него, особено след като самият той е станал баща преди близо три години. Актьорът определя посегателството над деца като най-чудовищния грях и признава, че историята го е заинтригувала именно заради сложния морален казус. Макар шоуто навремето да е постигнало огромен рейтинг, то бързо започва да повдига въпроси за това къде изчезва границата между разследващата журналистика, полицията и чистото телевизионно зрелище.
Патинсън обяснява, че форматът е действал като умален модел на обществото, уловено в илюзията, че подобен тежък проблем може да се реши светкавично. Според него стремежът за бързо правосъдие е разбираем, но когато се превърне в зрелищна телевизия за забавление, нещата стават много опасни. Той допълва, че днес този феномен просто се е преместил от традиционния ефир в социалните мрежи, където т.нар. "лов на хищници" е по-популярен и мащабен от всякога.
Макар че реалният прототип Крис Хансен критикува филма и го нарече "откъснат от реалността", режисьорът Ланс Опенхайм защити проекта. Той поясни, че търсеният ефект е бил именно на изкривена реалност, а не на документален портрет, тъй като е искал да анализира древното човешко желание да се наблюдава публично наказание.
Успехът на Primetime вече засили спекулациите, че Патинсън може да получи първата си номинация за "Оскар". Предстои да го видим и в "Дюн: Част трета", а в плановете му е и следващият филм за Батман. Равносметката за актьора е категорична - той се чувства вечно благодарен за шанса да изиграе тези роли, определяйки изминалата година като една от най-хубавите в живота си, отбелязва Би Би Си.