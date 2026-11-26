С новия си сингъл Роби е на финала на една забележителна в професионален план година

332 Източник: Монте Мюзик

Музиката и личният свят на Роби се срещат в най-новия му проект "Две деца". Във видеото към сингъла Роби и неговата съпруга и партньор на сцената Пламена са главните герои в една любовна история, която този път носи и красив документален елемент - кадрите запечатват Плами в очакване на първото им дете.

В новия си сингъл Роби представя един по-зрял поглед към любовта - с красотата на нейните несъвършенства и силата на двама души, които избират да вървят заедно. Динамичното звучене на песента контрастира с деликатната меланхолия в мелодията и текста, придавайки различен музикален облик на тази любовна история.

За създаването на "Две деца" Роби работи с Ивайло Нинчев и Денис Попстоев. Режисьор на видеото е Христо Георгиев.

В развитието на сюжета на видеото Роби и Пламена преминават през болката, тъгата и объркването, осъзнавайки колко е важно да бъдат един до друг именно в най-трудните моменти. Въпреки трудностите, любовта остава най-големият източник на щастие в живота им. Художественият разказ се преплита с реалния живот на двамата - в кадрите ясно личи, че Пламена носи първото им дете.

С новия си сингъл Роби е на финала на една забележителна в професионален план година. През юни той издаде албума "Следа", последваха осем разпродадени концерта в летните театри на страната, а на 13 октомври артистът изнесе първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК. Повече от два часа музика, специално създадена сценография, впечатляващи визуални ефекти и музикални срещи с Дара Екимова, Молец, Графа, Тино и Мона превърнаха събитието в един от най-значимите моменти в кариерата му до момента. Именно от тази сцена Роби сподели с хилядите си почитатели и щастливата новина, че с Пламена очакват момче.

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Около Коледа концертът на Роби в Зала 1 на НДК ще има своята телевизионна премиера в ефира на една от националните телевизии. Това е коледният подарък на артиста за неговите почитатели, включително и за тези, които не успяха да го гледат на живо, след като билетите за концерта бяха изчерпани още през пролетта.

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