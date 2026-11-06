81-годишният рокаджия разкри подробности за начина си на живот и подготовката за предстоящото си прощално турне, с което ще отбележи повече от шест десетилетия на сцената

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Сър Род Стюарт призна, че съпругата му Пени Ланкастър настоява да ограничи консумацията на алкохол, но той трудно се отказва от любимия си навик да изпива чаша вино по време на вечеря. 81-годишният рокаджия разкри подробности за начина си на живот и подготовката за предстоящото си прощално турне, с което ще отбележи повече от шест десетилетия на сцената.

Съпругата му, с която са женени от 19 години, вече му е поставила ясно условие - да намали пиенето. Самият изпълнител обаче признава, че не е готов напълно да се откаже от алкохола.

"Иска ми се да можех да ограничавам пиенето си, но обичам виното с вечерята. Имам страхотен готвач и не мога да пия вода с хубаво ястие", споделя той пред The Sun. "Пия само по няколко чаши. Но понякога минавам на ябълково мартини и тогава наистина мога да изпия доста", признава музикантът.

Род разказва още, че често обяснява на децата си как опитът му в шоубизнеса му е помогнал да издържа на големи количества алкохол. В същото време ги учи колко е важно човек да знае кога да спре, за да може да изпълнява отговорностите си на следващия ден.

Днес подготовката за концертите му е коренно различна от времето, когато е бил на 20 и 30 години. Тогава, по думите му, изпълнителите излизали на сцената без особена подготовка, след като пиели и употребявали наркотици. Сега Род залага на строга дисциплина: излиза пред публиката трезвен, прави едночасова тренировка и загрява гласа си. Едва след третата песен си позволява ром с кола.

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"Тренирам като спортист", казва певецът, който кара колело три пъти седмично и редовно плува. Интересното е, че навикът му да плува идва от съвет на Франк Синатра. Легендарният изпълнител му препоръчал упражнения за задържане на дъха, които да му помагат при пеенето. Заради притесненията си от настинки и грип Род Стюарт дори носи бели ръкавици на публични места. Сам признава, че е "напълно параноичен" по отношение на възможността да се разболее.

Здравословните проблеми на певеца вече се отразиха и на концертния му график. По-рано тази година той трябваше да съкрати американската част от прощалното си турне, а през юни отмени няколко участия заради остра инфекция на горните дихателни пътища, ларингит и натоварване на гласните струни. След това последваха и нови отменени концерти, свързани с операция на сърцето и необходимостта от поне четири седмици възстановяване. През септември Род Стюарт потвърди, че следващата година ще бъде последната му на сцената с мащабно рок турне.

"След дълго обмисляне и с голяма тъга трябва да обявя, че следващата година ще бъде последното ми турне. Това ще бъде последното ми рокендрол турне", написа той.

Обиколката под името The Final Encore ще включва 21 концерта в Европа. Тя ще започне на 23 април в Дъблин и ще приключи на 24 юли в Хановер.

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