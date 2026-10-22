Роджър Федерер и семейството му вече са се установили в новото си луксозно имение в Швейцария след близо седем години строителни дейности. Впечатляващият комплекс се намира в Раперсвил-Йона и е разположен непосредствено на брега на Цюрихското езеро.
Имотът, чиято стойност се оценява на десетки милиони евро, се простира на площ от около 17 000 кв. м. Комплексът включва шест отделни сгради, подземен гараж, частен тенис корт и редица съвременни удобства.
Макар работата по имението все още да не е напълно приключила, семейството очевидно вече обитава новия си дом. Сградите са обзаведени, а вечер в тях се забелязват запалени светлини. Междувременно градинарите продължават да довършват озеленяването на обширния терен.
Преместването на легендарния тенисист обаче съвпада с продължаващи строителни дейности в съседство. В близост до имота се изграждат още около 20 луксозни апартамента, което означава, че районът все още не е напълно завършен.