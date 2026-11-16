224 Снимка: Getty Images

Легендарният музикант Роджър Уотърс от Pink Floyd е подал молба за развод със съпругата си Камила Чавис в съда в Ню Йорк. 83-годишният изпълнител е предприел стъпката по-рано тази седмица, показват съдебни документи, изнесени от сп. People.

Двамата обявиха брака си през октомври 2021 г., когато Уотърс сподели няколко общи снимки във Facebook с посланието: "Толкова съм щастлив, най-накрая намерих жената, с която искам да остана."

Бракът с Чавис беше петият за музиканта. Преди това той е бил женен за Джудит Трим от 1968 до 1975 г., Каролайн Кристи от 1976 до 1992 г., Присила Филипс от 1993 до 2001 г. и Лори Дърнинг от 2012 до 2015 г. Уотърс има три деца. С Каролайн Кристи са дъщеря му Индия и синът му Хари, а от брака си с Присила Филипс има син Джак.

Любовната история между музиканта и Чавис започва по време на негово турне. В интервю за аржентинското издание Infobae през 2018 г. Уотърс разказва, че двамата се запознали, когато тя работела като негов шофьор.

"Охранителят ми седеше до нея и двамата разговаряха, докато аз бях отзад. Не знам, нещо в нея ме привлече", спомня си музикантът. Той разказва и как направил първата крачка към бъдещата си съпруга. Един ден я заговорил с комплимент за красивите й скули. "Видях малка реакция и така започна всичко", споделя Уотърс.

В същото интервю изпълнителят говори и за разбирането си за любовта и дълготрайните отношения. "Любовта е нещо прекрасно. Тя изисква зрялост. Ако е истинска, със сигурност ще продължи дълго, защото любовта е свързана с даването, а не с получаването", казва той.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

През май 2023 г. Уотърс отново демонстрира близостта си с Чавис в публикация във Facebook. Двамата посетили Мюнхен, където поднесли бели рози на гробовете на трима членове на германското антинацистко движение "Бяла роза", екзекутирани от нацистите през 1943 г.

Новината за развода идва на фона на поредица от противоречия около музиканта. През юли 2025 г., след смъртта на Ози Озбърн, Уотърс предизвика остра реакция с пренебрежителните си коментари за него и групата Black Sabbath. В интервю за подкаст той заяви, че никога не е проявявал интерес към музиката на Black Sabbath и че не се интересува от творчеството на Озбърн. Думите му предизвикаха гневната реакция на сина на рок легендата Джак, който през септември 2025 г. публикува остро послание в Инстаграм.

"Хей, Роджър Уотърс, върви по дяволите. Колко жалък и откъснат от действителността си станал", написа той, обвинявайки музиканта, че търси внимание чрез провокативни изказвания.

Вдовицата на Ози, Шарън, също коментира поведението на Уотърс, като го нарече "отминала величина" и отправи критики към отношението му към успешните артисти.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.