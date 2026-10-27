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Звездата от сериала "Батуоман" Руби Роуз разказва за травматично преживяване от тийнейджърските си години. Когато е едва на 15, тя се оказва в центъра на разследване след смъртта на малко дете, пострадало при инцидент на детска площадка в Австралия, пише RadarOnline.com.

40-годишната актриса си спомня, че била на семейно събиране. Излязла навън с приятели, за да изпуши първата си цигара, когато забелязала нещо на пързалката. Отначало помислила, че е кукла, но когато се приближили, тийнейджърите разбрали, че пред тях лежи тежко ранено четиригодишно момче.

"От ухото, носа и устата му течеше кръв", разказва Роуз в първото си интервю за подкаста Off the Vine.

Момичето вдигнало детето и го отнесло вътре, където възрастните се опитали да му направят сърдечен масаж и изкуствено дишане. Роуз вярвала, че то ще се възстанови, тъй като все още дишало, когато пристигнали парамедиците и го откарали в болница. Момчето обаче получило тежко мозъчно увреждане и впоследствие било изключено от апаратите за поддържане на живота.

За Роуз изпитанието тепърва започвало. Само ден след смъртта на детето полицаи пристигнали в училището ѝ и я разпитали за случилото се. Актрисата си спомня, че била ужасена от мисълта, че я подозират в убийство.

"Бях на ръба на срив", разказва тя.

Подозренията вероятно били свързани с факта, че по-големият брат на момчето станал свидетел на инцидента, но впоследствие развил състояние, което Роуз описва като дисоциативна амнезия. По-късно той възстановил спомените си и се върнал в полицията, за да обясни, че става дума за трагичен инцидент. Така Роуз била оневинена.

Преживяното обаче оставило дълбока следа у нея. Актрисата разказва, че майката на момчето, погълната от скръбта си, не ѝ позволила да присъства на погребението. За 15-годишното момиче това било особено болезнено, докато останалите се сбогували с детето.

Години по-късно Руби Роуз изгражда кариера в Холивуд с роли в сериалите "Оранжевото е новото черно" и "Батуоман", както и във филмите "Джон Уик 2" и "Перфектният ритъм 3".

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Публикация, споделена от Ruby Rose (@rubyrose)

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