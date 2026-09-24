Новината беше потвърдена от източници, близки до него, цитирани от РИА Новости

2706 Източник: Официален Инстаграм профил (@sosedov.official)

Известният руски музикален критик, журналист и телевизионен водещ Сергей Соседов почина внезапно на 23 септември на 58-годишна възраст. Новината беше потвърдена от източници, близки до него, цитирани от РИА Новости. Соседов е починал по време на пътуване в Якутия, където е трябвало да бъде част от журито на международен конкурс за красота и мода.

Според информацията на РИА Новости смъртта му е била констатирана в 16:41 ч. местно време. Първоначално руските медии съобщиха, че журналистът е паднал по стълбите в хотела, в който е бил настанен, и е получил тежка травма на главата.

По-късно обаче се появи друга версия за случилото се. Директорът на хотел "Дархан" в Нерюнгри Тамерлан Караев заяви пред РИА Новости, че Соседов всъщност не е паднал по стълбите. По думите му на журналиста внезапно му е прилошало, докато се е намирал на обикновена равна площадка между стълбищните пространства.

"Той не падна от стълбите... Стана му лошо и на самата площадка, на обикновеното равно място, внезапно му прилоша", разказва Караев. По думите му само около половин час по-рано Соседов се е чувствал добре, шегувал се е и не е давал никакви признаци, че нещо не е наред.

Само часове преди трагедията Соседов изглеждал в добро настроение. В социалните мрежи беше разпространено и видеообръщение, което той е записал преди пътуването си до Якутия. В него той кани публиката да присъства на конкурса в Нерюнгри и говори за предстоящото събитие така, сякаш очаква с нетърпение участието си. Новината за смъртта му е съобщена първоначално от неговия колега Вадим Такменев.

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След трагедията организаторите взеха решение конкурсът да се състои, но да бъде посветен на паметта на Соседов. Развлекателната част от програмата е променена, като са отменени и планирани музикални изпълнения.

Обстоятелствата около смъртта на Соседов все още се изясняват. В руските медии обаче вече се появиха и различни предположения за това какво може да е предизвикало внезапното му влошаване, включително медицински версии, но те не са потвърдени като официална причина за смъртта.

Кой беше Сергей Соседов?

Сергей Соседов е роден на 23 май 1968 г. в Москва. Започва журналистическата си кариера още в края на 80-те години, а постепенно се превръща в едно от разпознаваемите лица на руската музикална журналистика.

Известен е със своите директни, често остри оценки за изпълнители, песни и телевизионни формати. Работи като музикален критик и журналист, а по-късно става познат на широката публика и като телевизионен водещ и член на жури в редица музикални и талант шоу програми.

В Украйна също е добре познат на телевизионната аудитория като съдия в X Factor.

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