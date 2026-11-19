Песента не представя жената като нечия муза, нечия половинка или нечия противоположност. Тя съществува сама по себе си

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След три години без нов солов материал Рут Колева се връща към музиката с "Повече" - първи сингъл от новия ѝ албум "Фрагменти", създаден с подкрепата на Национален фонд "Култура".

Завръщането идва след период, в който Колева сякаш беше навсякъде другаде, освен в собствения си артистичен проект. През последните години тя концентрира голяма част от работата си върху София Лайв Фестивал, музикалната конференция СоАлайв, развитието на независимия музикален сектор в региона и европейските дебати около по-справедливото заплащане от стрийминг, представителството на артистите от Балканите и равния достъп до европейската музикална екосистема.

Сега фокусът отново се обръща навътре.

"Фрагменти" е албум за онова, което остава след големите промени - отделни версии на себе си, противоречия, счупвания и опити да ги събереш отново в едно цяло. "Повече" е първата му глава. Песента не представя жената като нечия муза, нечия половинка или нечия противоположност. Тя съществува сама по себе си - сложна, самостоятелна, интуитивна, понякога тиха, но никога малка.

Текстът е на Гергана Турийска, с която Колева се връща към едно от най-ранните партньорства в кариерата си. Именно Турийска е автор на текста на "Близо" - първия сингъл на Рут, издаден преди близо две десетилетия. В "Повече" тази връзка се появява отново, но през съвсем различен житейски и артистичен период.

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Музиката е написана от Рут Колева и Илияна Недялкова, а аранжиментът е дело на Декстър Рандал и Георги Линев.

Вместо драматично завръщане с големи жестове, "Повече" звучи като осъзнато връщане към собствен глас. Песента говори за нов тип сила - такава, която не се нуждае непременно да бъде шумна, за да бъде видима. Видеото към "Повече" е режисирано от Георги Манов, дългогодишен визуален съмишленик на Колева и автор на някои от най-разпознаваемите ѝ видеоклипове - "Salty", "Oceans", "Run" и "Beyond Borders".

Този път визуалният свят не служи просто като илюстрация на песента. Той продължава идеята ѝ - за жената, която отказва да бъде сведена до една версия, една роля или едно чуждо определение.

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След три години пауза Рут Колева не се връща, за да продължи оттам, откъдето е спряла. Тя започва от мястото, до което е стигнала. И очевидно то е повече.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.