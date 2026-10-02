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След като Оливие Мартинес обвини Хали Бери, че е упражнила физическо насилие над 12-годишния им син Масео, съдът му издаде временна ограничителна заповед срещу актрисата.

Съдебен спор

Преди дни съдия от окръг Лос Анджелис уважи молбата на Мартинес за временна ограничителна заповед, която се отнася както до него, така и до Масео, според съдебни документи, с които списание People се е запознало.

Съдията временно промени режима на свижданията, като постанови, че частичната родителска грижа трябва да "продължи, за да се поддържа комуникацията между Бери и Масео". В същото време съдът отхвърли искането за проверка на трезвеността на Бери, като посочи, че няма достатъчно информация, която да го обоснове.

Заповедта променя и часовете, в които Бери може да прекарва време със сина си. Тя ще има право да го вижда в понеделник и вторник от 10:00 до 20:00 ч., както и в събота и неделя в същия часови диапазон. Временната ограничителна заповед ще остане в сила до изслушването по случая по-късно този месец. Тогава съдията ще реши дали тя да стане постоянна.

В изявление пред People адвокатката на Бери Марина Бек определи молбата на Мартинес като напълно неоснователна и умишлено подвеждаща.

"Да се каже, че това искане е напълно неоснователно и умишлено подвеждащо, би било меко казано", заяви Бек. Тя добави, че Хали Бери е свикнала с този вид скандално поведение от страна на г-н Мартинес и въпреки че е дълбоко натъжена, няма да позволи случващото се да я спре да се бори за най-добрия интерес на Масео и да му осигурява необходимите любов и подкрепа.

В молбата си от 1 октомври Мартинес твърди, че Бери, която също е на 60 години, му е причинила "емоционален и психически стрес вследствие на физическо насилие над нашето малолетно дете, Масео", според съдебния документ, получен от People.

Мартинес твърди още, че Бери "хвана Масео за врата и започна да го души", докато му крещяла: "Кой е доминиращият сега?! Кой е доминиращият?"

Адвокатът на Мартинес Патрик Багдасерианс заяви, че основната грижа на клиента му е здравето, благополучието и безопасността на детето. По думите му именно това е причината Мартинес да поиска ограничителна заповед заради твърдения за домашно насилие.

"Втората му грижа е майката да получи подходящата помощ, от която се нуждае, за да се справи с проблемите си и да се подобри, което от своя страна ще помогне и на детето да продължи напред", каза адвокатът.

Багдасерианс определи Мартинес като любящ родител, който се опитва да направи всичко възможно.

"Очевидно е, че винаги е трудно, когато си в отношения на съвместно родителство. Най-важната ни грижа в момента е единствено защитата на това прекрасно дете", добави той.

Временната ограничителна заповед идва три години след като Бери и Мартинес финализираха развода си през 2023 г. след осемгодишна съдебна битка. Тогава Бери беше задължена да плаща на Мартинес 8000 долара месечна издръжка, както и допълнителни 4,3% от всеки неин доход над 2 милиона долара.

Изслушването по повод ограничителната заповед е насрочено за 16 октомври.

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Публикация, споделена от Halle Berry (@halleberry)

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