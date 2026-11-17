Бившите ѝ бизнес партньори я обвиняват в измама, укриване на ценности за над 25 милиона долара и опит за контрол над наследството на Елвис Пресли

0 Снимка: Getty Images

Молбата на Присила Пресли за прекратяване на делото за измама, заведено срещу нея от бившите ѝ бизнес партньори, беше отхвърлена от съдия Марк Епщайн от Лос Анджелис в понеделник, 16 ноември. Това става ясно от съдебни документи, с които списание People се е запознало.

"Доволни сме от днешното решение на съда, с което беше отхвърлено изцяло искането на Присила Пресли за прекратяване на делото, както и опитът ѝ да отхвърли обвиненията в измама, повдигнати от нашите клиенти", заяви в изявление, изпратено до People в понеделник, Джордан Матюс от адвокатската кантора Holtz Matthews LLP. Той представлява бившите бизнес партньори на Пресли - Брижит Крузе и Кевин Фиалко.

"Възнамеряваме решително да защитаваме правата на нашите клиенти", добави Матюс.

В иска си Крузе и Фиалко твърдят, че Присила е укрила от Данъчната служба на САЩ (IRS) колекция от бижута на стойност няколко милиона долара, както и сувенири, оценявани на общо над 25 милиона долара. За това съобщи People през октомври 2025 г.

Бившите бизнес партньори обвиняват 81-годишната Пресли и че умишлено е пренебрегнала влошаващото се здравословно състояние на дъщеря си Лиза Мари Пресли в рамките на предполагаем план за овладяване на наследството на покойния ѝ бивш съпруг Елвис Пресли. Те твърдят още, че през пролетта на 1977 г. Присила е упражнявала "неправомерен финансов натиск" върху Елвис, който в крайна сметка "го е докарал до смърт".

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Крузе и Фиалко повдигат срещу нея обвинения в измама чрез подбуждане, нарушение на договор, присвояване на чужда собственост, неправомерно използване на име и образ, както и умишлена намеса в договорни отношения и потенциална икономическа изгода.

Съдебният спор започва през 2023 г., след смъртта на Лиза Мари на 54-годишна възраст. Малко след това излиза и биографичният филм на София Копола "Присила". Крузе и Фиалко твърдят, че са работили неуморно, за да осигурят правата върху името и образа на Присила. Според документи от 2025 г., прегледани от People, обаче тя вече е продала тези права на Authentic Brands Group.

"Съдът изразява съчувствие към Пресли, тъй като голяма част от тези твърдения изглеждат неоснователни и злонамерени", пише съдията в решението си от понеделник. "Но те вече са публично достояние и са такива от известно време. Съдът не вижда смисъл да отхвърля твърденията, затова искането за прекратяване на делото се отхвърля, главно защото е загубило предмета си, предвид факта, че насрещният иск е бил подаден отдавна."

Присила Пресли и Лиза Мари Пресли Снимка: Getty Images

Присила Пресли и внучката ѝ Райли Киоу определиха твърденията в съдебния иск като "дълбоко обидни" в съвместно изявление пред People през септември 2025 г.

"Запознати сме с най-новите твърдения на Брижит Крузе. Те не само са неверни, но и дълбоко обидни. Нашето семейство е и винаги е било обединено от любов и взаимно уважение", заявиха тогава 36-годишната Киоу и Пресли.

"Нашият общ приоритет остава да почитаме паметта на Лиза Мари и да защитаваме наследството на Елвис с достойнство. Няма да позволим на външни гласове да ни разделят или да отслабят силата на семейната ни връзка", се казва още в изявлението.

Адвокатът на Присила, Марти Сингър, също отхвърли обвиненията в гражданския иск за 50 милиона долара, заведен срещу нея. През август 2025 г. той го определи като "един от най-срамните, абсурдни, скандални и неоснователни искове, които съм виждал в практиката си".

Райли Киоу и Присила Пресли присъстват на 75-ата церемония по връчване на наградите "Еми" на 15 януари 2024 г. в Лос Анджелис, Калифорния Снимка: Getty Images

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