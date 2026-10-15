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Масео - синът на Хали Бери и бившия ѝ партньор Оливие Мартинес - ще има право да свидетелства по висящото дело за издаване на ограничителна заповед, постанови съдия.

Съдебен спор

"На непълнолетния се разрешава да даде показания", заяви съдия Шели Кауфман от Висшия съд на Лос Анджелис в съдебно разпореждане. Тя допълва, че "показанията на непълнолетния следва да бъдат ограничени единствено до искането за издаване на ограничителна заповед".

По-рано този месец 60-годишният Мартинес получи временна ограничителна заповед срещу 60-годишната Бери, свързана със случай на домашно насилие. В съдебните документи той я обвинява, че е упражнила "физическо насилие" над 13-годишното им дете, като "е скочила върху него и го е душила" по време на инцидент на 26 септември. Бери отрича всички обвинения.

В разпореждането си съдията също така отправя предупреждение към страните, като им напомня, че всички предишни съдебни разпореждания остават в сила. Това включва забрана за обсъждане с непълнолетния на въпроси, свързани с родителските права, съдържанието на съдебните книжа или каквито и да е процедури, последващи съдебното решение. Съдията добавя, че "непълнолетното дете не бива да бъде подготвяно как да отговаря".

В съдебен документ Бери заявява, че "съдът следва да откаже да допусне показанията на Масео или, най-малкото, да оцени тяхната доказателствена стойност". Тя заявява, че разполага със свои писмени показания, както и с такива от приятеля си Ван Хънт, "а също и с видеозаписи от въпросния момент, които документират части от случилото се и пряко противоречат на версията на Оливие, предадена, както се твърди, от Масео, за събитията".

24 октомври 2012 г. - Хали Бери и актьорът Оливие Мартинес пристигат на премиерата на филма "Облакът Aтлас"
24 октомври 2012 г. - Хали Бери и актьорът Оливие Мартинес пристигат на премиерата на филма "Облакът Aтлас" Снимка: Getty Images

В съдебния документ тя допълва, че "инцидентът от 26 септември е възникнал в момент, в който Хали е налагала определени граници и е изисквала от Масео да поеме отговорност за поведението си - поведение, което включва и прояви на физическа агресия от негова страна спрямо майка му".

"При тези обстоятелства Масео има личен интерес да омаловажи собствените си действия и да прехвърли отговорността върху другите - точно както е постъпвал и в училище, когато е проявявал физическа агресия към околните."

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Бери добавя, че "съдът не може да приеме, че версията на едно дете е непременно по-достоверна от обективните доказателства, особено когато тя си противоречи с видеозаписи и показания на свидетели - възрастни лица".

В отговор Мартинес посочва, че синът им Масео има желание да даде показания. Той допълва, че тийнейджърът "се притеснява, че никой няма да му повярва, ако думите му се разминават с тези на майка му" относно случилото се по време на инцидента. "Масео иска да говори пред съда и да представи своята гледна точка", пише Мартинес в съдебния документ, като добавя, че според него синът му "трябва да има възможност гласът му да бъде чут относно преживяното от него онази вечер".

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