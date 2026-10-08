6583 Снимка: Getty Images

Режисьорката Сам Тейлър-Джонсън разкри как се чувства заради 23-годишната разлика във възрастта между нея и съпруга й Аарън Тейлър-Джонсън и призна, че разликата във възрастта никога не е била проблем за двамата.

Сам, която е на 59 години, и 36-годишният Аарън се запознават през 2008 г. на снимачната площадка на филма "Младият Джон Ленън". Тогава той е едва на 18, а тя - на 42. Двамата не започват връзка по време на снимките, но между тях се заражда "дълбока връзка", която по-късно прераства в любов. Въпреки че отношенията им от години предизвикват интерес заради значителната разлика във възрастта, Сам твърди, че самата тя изобщо не я усеща.

Попитана наскоро дали връзката с по-млад мъж й помага да запази по-младежкия си поглед към живота, режисьорката отговаря: "Всъщност не го усещам така. Както той ми каза онзи ден - това работи от 30 години."

Аарън прави дебюта си на сцената още на шестгодишна възраст, а на 15 напуска училище, за да се посвети на актьорската си кариера. Сам признава, че съпругът й има "по-мъдър поглед" към живота от нейния. "Имам чувството, че той е много по-уравновесен, отколкото аз някога бих могла да бъда. Това е добър баланс за моята хаотична и луда енергия", споделя тя пред списание Sunday Times.

Двамата обаче имат и доста общо помежду си. "При нас енергията е доста сходна."

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Сам не пести похвалите към съпруга си, когото описва като човек с "прекрасно тяло, ум и дух". Тя допълва, че именно той е бил идеалният модел за фотографските й проекти.

Двамата се влюбват през 2008 г., сгодяват се година по-късно и сключват брак през 2012 г. Те имат две дъщери - 16-годишната Уилда и 14-годишната Роми. Семейството включва и двете по-големи дъщери на Сам - 29-годишната Анджелика и 19-годишната Джеси, които тя има от предишния си брак с Джей Джоплинг.

Тейлър-Джонсън вече е разказвала за началото на връзката си с Аарън, като категорично подчертава, че между тях не се е случило нищо, докато филмът не приключил. "Успях да се въздържа почти до края на филма. Тогава дори не бяхме заедно. Може би е имало чувства, но не сме действали под тях", спомня си тя.

Сам и Аарън на ревюто на мъжката колекция на Saint Laurent за сезон есен/зима, 27 януари 2026 г. Снимка: Getty Images

Режисьорката признава и че огромният интерес към отношенията им в началото е бил "интензивен", най-вече заради разликата във възрастта. "Не можехме да разберем това любопитство. Но предполагам, че с времето малко отшумя." Според нея хората просто се опитват да намерят обяснение на любовни истории, които не се вписват в общоприетите представи.

"Хората искат да разберат неща, когато не могат да разберат. Искат да сложат в рамка нещо, което не могат да си обяснят." По думите й разликата във възрастта никога не е била причина за различия между двамата - нито в интересите им, нито в начина, по който възприемат света.

Сам признава и че никога не е изпитвала колебание заради факта, че Аарън е значително по-млад от нея.

"Ако дори за секунда бях станала цинична, нямаше да се получи. Ако бях започнала да поставям всичко под въпрос, никога нямаше да проработи", казва тя. "Аз съм човек на инстинкта. Винаги съм се хвърляла с главата напред във всичко в живота си. Когато нещо ми се струва невероятно, просто скачам в него и изживявам момента, независимо дали резултатът ще е добър или лош."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.