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Според RadarOnline.com Брижит Бардо не е оставила нищо в завещанието си на четвъртия си и последен съпруг Бернар д'Ормал. 85-годишният мъж, който сключва брак с френската филмова икона през 1992 г., е възмутен, че лични вещи на покойната му съпруга, включително бельо, са били продадени на търг. По думите му Бардо никога не би одобрила подобна продажба.

"Тя щеше да ги отпрати", заявява д'Ормал за съпругата си, починала през декември 2025 г. на 91-годишна възраст.

Сред предложените на търга вещи са били характерните за звездата от "И Бог създаде жената" сламени шапки, барети, тоалетни принадлежности, балетни обувки Repetto и бельо.

"Това са лични вещи", възмущава се д'Ормал. "Всичко това е шега и липса на уважение към паметта на Брижит. Скандално е да я оголват по този начин."

Над 1 милион долара от приходите са били насочени към основаната от Бардо благотворителна организация за защита на животните, както и към Никола Шарие, който днес е на 66 години. Той е синът, който актрисата има от покойния си втори съпруг, актьора Жак Шарие.

Лишеният от наследство вдовец твърди, че никога не е очаквал да получи част от богатството на Бардо.

"Аз бях този, който й каза, че не искам абсолютно нищо", сподели той.

Въпреки това д'Ормал не крие недоволството си, че след смъртта й е бил принуден да напусне "Ла Мадраг", вилата в Сен Тропе, която Бардо купува през 1958 г.

"Живях там 35 години, а сега ме гонят. Можете ли да повярвате?", казва той.

В момента д'Ормал живее в общинско жилище. Освен за Жак Шарие и Бернар д'Ормал, френската културна икона е била омъжена и за режисьора Роже Вадим и Гюнтер Сакс.

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