Разследване проверява дали тя е нарушила правилата на затвора с видео в подкрепа на съпруга си

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Съпругата на Ръсел Бранд може да загуби правото да го посещава в затвора заради скандал с видео в YouTube, в което заявява, че осъденият комедиант е невинен. Това съобщава RadarOnline.com.

39-годишната Лора Галахър посети 51-годишния си съпруг в затвора HMP Littlehey в Кеймбриджшър, където той излежава присъда от 10 години и половина за изнасилване и сексуално посегателство.

Посещението се състоя на фона на разследване дали Галахър е нарушила правилата, като е разпространила послание, записано от Бранд зад решетките. На 15 ноември тя прочете в YouTube негово изявление, в което той настоява: "Не съм виновен за престъпленията, за които съм в затвора, така че нещо странно се случва."

Министерството на правосъдието определи излъчването като "напълно неприемливо" и разпореди спешно разследване. Властите проверяват дали посланието е нарушило ограниченията за комуникация, предназначени да защитават жертвите.

Според източници на изданието Бранд може да загуби правото си да използва телефон, а посещенията на съпругата му да бъдат ограничени. Властите трябва да установят дали той умишлено е използвал Галахър, за да разпространява публично послания, които самият той няма право да прави.

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Министърът на правосъдието Алекс Норис заяви, че на затворниците е забранено да правят изявления, които причиняват страдание на жертвите, и обеща мерки, ако бъде установено нарушение.

Случаят предизвика реакция и от Миа Латер, която твърди, че Бранд я е изнасилил, когато е била на 16 години. В интервю за The Jeremy Vine Show тя определи видеото като обида към жените, преминали през съдебен процес, и към наказателната съдебна система.

Междувременно разследващите може да проверят и стоките, рекламиращи освобождаването на Бранд, включително тениски и шапки, продавани чрез неговите уебсайтове. Правилата в затвора забраняват на осъдените да извършват търговска дейност.

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