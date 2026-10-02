Бившата херцогиня на Йорк обмисля предложения за седемцифрени суми от американски издателства за нова автобиография

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Твърди се, че Сара Фъргюсън подготвя мемоари, в които възнамерява да даде своята версия за отношенията си с Джефри Епстийн и да опита да възстанови сериозно разклатения си публичен имидж, според източници на Radar Online.

Бившата херцогиня на Йорк обмисля предложения за седемцифрени суми от американски издателства за нова автобиография. Според информацията дори вече е подготвен подробен план на книгата, глава по глава.

Потенциалното издание идва на фона на нов интерес към отношенията на Фъргюсън с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, както и на сериозни финансови промени в живота й след напускането на Роял Лодж заедно с бившия й съпруг Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

"Сара осъзнава, че около публичния й образ остават огромни въпроси без отговор, особено що се отнася до Епстийн. Мемоарите биха й дали възможност да разкаже собствената си версия, вместо постоянно други хора да определят как да бъде възприеман този период от живота й", казва близък до нея.

Според него книгата няма да бъде просто носталгична равносметка за годините й в кралското семейство.

"Това няма да е обикновена кралска автобиография. Издателите проявяват интерес, защото Сара е преживяла изключително драматичен срив в обстоятелствата около себе си. Потенциално има забележителна история за човек, който някога е бил в самото сърце на монархията, а днес се намира там, където е."

Друг близък до до нея човек признава, че темата за Джефри Епстийн няма как да бъде избегната.

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"Въпросът с Епстийн очевидно е неизбежен. Всяка достоверна книга ще трябва да обясни защо тя е запазила контакт с него, каква финансова помощ е търсила и как гледа днес на решенията си."

По думите му Фъргюсън е наясно, че читателите ще очакват откровеност, а не опит да бъде заобиколен неудобният материал.

Освен репутационен ход мемоарите биха имали и сериозна финансова стойност. "Има и значителен финансов стимул. Сара е имала добре документирани финансови проблеми, а обсъжданите суми биха могли да й осигурят сериозна сигурност и едновременно с това да ѝ позволят да изгради отново самостоятелния си публичен образ."

Документи на Министерството на правосъдието на САЩ, публикувани по силата на Закона за прозрачност на досиетата "Епстийн", отново поставиха под светлините на прожекторите отношенията между Фъргюсън и покойния финансист. Сред материалите има кореспонденция, която изглежда показва, че тя е търсила помощ от Епстийн за свои финансови проблеми. Фъргюсън вече е изразявала съжаление за отношенията си с него.

Междувременно бившият й съпруг Андрю остава обект на разследване, след като през февруари е бил арестуван по подозрение в неправомерно поведение при изпълнение на обществена длъжност. Той е освободен, докато тече разследването, и отрича да е извършил нарушение. От полицията на Темза Вали заявиха през май, че разследването продължава.

Бъдещата книга би могла да засегне и драматичната промяна в обстоятелствата около Фъргюсън, след като тя и Андрю напуснаха Роял Лодж в Уиндзор. На този фон няколко компании, свързани с нея, също са били определени като намиращи се в процес на прекратяване на дейността си.

Фъргюсън прекара част от лятото извън Великобритания, преди да се върне в страната. Според публикации тя е намерила нов дом в охраняван комплекс в графствата около Лондон.

Потенциалната поява на книгата идва в чувствителен момент и за кралското семейство. 62-годишният Чарлз Спенсър наскоро публикува мемоарите си, посветени на покойната му сестра Даяна, принцеса на Уелс. Книгата предизвика значителен медиен интерес с разказа си за нейния живот и отношенията й с крал Чарлз Трети.

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