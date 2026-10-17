Британският комик е готов да се разголи пред екрана, но затваря вратата, когато става въпрос за личния му живот

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Има комици, които разсмиват публиката. Има и такива, които карат хората да се смеят, преди да осъзнаят, че всъщност се смеят на собствените си предразсъдъци. Саша Барън Коен принадлежи към втората категория.

Като най-малкия от трима синове, актьорът прекарва годините на своето израстване в частното училище за момчета "Haberdashers" Aske"s" близо до Лондон. Баба му е известна балерина, избягала от Германия по времето на Третия райх. Установява се в Хайфа, където открива собствена школа за физическа подготовка, съчетаваща йога, занимания във вода и аеробика за възрастни хора. В Лондон дъщеря ѝ (майката на Саша) си изкарва прехраната, като преподава в собствена школа за движение и пластика. Бащата на актьора, който е от Уелс, пък притежава магазин за дрехи на "Пикадили Съркъс".

Бъдещето на Барън Коен се предопределя, когато той е на около осем години, вследствие на две важни събития. Първото е гледането на един от филмите за "Розовата пантера" с Питър Селърс на рождения ден на негов приятел, което поставя началото на дългогодишното му възхищение към творчеството на британския комик. Второто е, когато по-големите му братя го вкарват тайно в киносалон, за да гледа филма на "Монти Пайтън" - "Животът на Брайън". Няколко години по-късно Саша започва да слуша записи на шоуто "Дерек и Клайв" с участието на Питър Кук и Дъдли Мур. Така, благодарение на Селърс, "Монти Пайтън" и Кук, се затвърждават комедийните му вкусове.

"Като дете много се увличах и по рапа", добавя Саша пред списание The Rolling Stone. "Танцувах брейк. Когато бях на дванайсет, майка ми возеше мен и моята компания в багажника на своето "Волво". На дъното му имаше линолеум; тя ни караше до "Ковънт Гардън" в разгара на зимата, ние вадехме настилката и започвахме да танцуваме брейк. Групата нямаше име, докато не започнахме да се изявяваме на бар-мицви. Мисля, че се наричахме "Black on White". Използвахме предимно движения тип "роботика". По същество бяхме бели еврейски момчета от средната класа, които възприемаха тази култура, защото ни се струваше много яка. Това донякъде постави началото на образа на Али Джи."

Дан Мейзър се запознава с Барън Коен в училището за момчета "Haberdashers" Aske"s", когато и двамата са на единайсет години. "Това място на практика е фабрика за комедия", казва той за "Haberdashers". "Пълно е със самонадеяни млади евреи. И понеже всички бяхме твърде слаби, за да се бием помежду си, компенсирахме с вербални двубои. Саша винаги беше душата на компанията. Притежаваше толкова силна индивидуалност, че не можех да си представя как би могъл да се скрие толкова успешно зад брилянтно изградени образи като Борат и Али Джи."

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Образът на казахстанския журналист Борат превърна Саша Барън Коен в световна звезда Снимка: Getty Images/Guliver Photos

В гимназията Коен прекарва голяма част от времето си в еврейската младежка организация "Хабоним Дрор", където започва да се занимава с актьорско майсторство. След като завършва училище, си взема една година почивка, за да живее в Израел, а след това постъпва в колежа "Крайстс" към Кеймбриджкия университет, за да учи история, като същевременно участва в постановки като "Цигулар на покрива" с трупата "Cambridge Footlights".

Още докато следва, Саша полага основите на бъдещата си кариера: "Започнах да създавам образи отчасти като начин да влизам на различни места, без да плащам. В Кеймбридж се организираха т.нар. "Кеймбриджки балове", които по онова време струваха около 120 паунда на човек. Опитвах се да вкарам себе си и други хора, като се представяхме за музикалната група или нещо подобно. И успявахме. Спомням си, когато отидох в Ню Йорк на двайсет и три години - беше забавно. С приятелите ми влизахме в клубове, като твърдяхме, че сме охранители или дилъри на наркотици."

Саша Барън Коен и вече бившата му съпруга Айла Фишър позират на червения килим преди раздаването на наградите "Оскар" 2021 Снимка: AP/БТА

След като завършва университета, Барън Коен решава да пробие в развлекателния бизнес. "Дадох си пет години срок, за да започна да печеля пари като актьор и комик", разказва той. "Ако не се получеше, щях да се насоча към нещо друго - да стана адвокат или нещо подобно."

На двайсет и четири години получава първата си работа в телевизията като посредствен водещ на посредствено предаване за попкултура, наречено "Pump TV", излъчвано по малък сателитен канал. "Бюджетът беше около четиридесет лири на седмица, а аудиторията ни наброяваше петдесет-шестдесет души. Но това ми осигури достъп до снимачен екип и монтажна, така че започнахме да експериментираме с кратки филмчета, които по принцип никога не се излъчваха. Веднъж, в нощта на Свети Валентин, двама от колегите ми нахлуха в студиото и излъчиха всички скечове, които така и не бяха стигнали до ефир. Уволниха ги. След това закриха канала."

Пътищатат отвежда Коен към предаване, наречено "Talk TV" по "London Weekend Television", където открива ментор в лицето на Майк Топин - режисьор на възраст около петдесет години, който в миналото е монтирал класически комедии на "Ealing Studios". Топин насърчава Саша да развие и разгърне образите си. "Идеята беше аз да водя предаването, а след това да пускаме предварително записани сегменти, в които се появявам като различни персонажи, коментиращи мен самия в ролята на водещ. И един от тези персонажи беше ранен вариант на Али Джи." Един от източниците на вдъхновение за образа е бял хип-хоп диджей от BBC Radio One на име Тим Уестууд. "Ходехме по хип-хоп събития и още тогава той изглеждаше донякъде комично. Когато разбрах, че всъщност е син на епископ, нещата станаха още по-абсурдни. Толкова държеше да го възприемат като гангстер."

Саша Барън Коен, Мария Бакалова, София Бутела и Дарън Аронофски присъстват на партито на CAA преди церемонията „Оскар“ в „Сан Висенте Бунгалоус“ на 25 март 2022 г. в Уест Холивуд, Калифорния Снимка: Getty Images

По онова време прототипът на Али Джи е персонаж от по-висша класа, който произнася нелепи монолози и използва различни псевдоними. Но един ден всичко се променя: докато снима сегмент с MC Jocelyn Cheadle-Hume, Коен забеляза група бели скейтбордисти, облечени като хора, които се опитват да имитират гангстери. Саша и Топин решават, че би било забавно да влязат в контакт с тях. "След това с Майк се спогледахме и изведнъж осъзнахме, че хората вярват на този персонаж. Точно тогава на спирката до нас спря туристически автобус. Погледнах Майк, той погледна мен и аз казах: "Добре, тръгвай след мен". Качихме се и на практика превзехме автобуса."

Двамата ентусиасти пристигат в студиото точно навреме за снимките. И точно докато излъчват втората част с новия и подобрен образ на самозвания рапър, шефът на канала се обажда в студиото и настоява материалът да бъде свален от ефир. "Той каза: "Какво си мислите, че правите? Ще ни съдят!" Точно в този момент разбрах, че правим нещо, което може да се окаже добро."

Години по-късно персонажът получава името Али Джи от продуцента от Channel 4 Хари Томпсън, който смята, че етнически звучащото име ще направи събеседниците по-малко склонни да му се противопоставят от страх да не изглеждат расисти.

Актьорът Саша Барън Коен в образа на Бруно пристига на премиерата на филма „Бруно“ в Лос Анджелис, в Китайския театър на Грауман, на 25 юни 2009 г. в Холивуд, Калифорния Снимка: Getty images

По същото време Саша започва да експериментира с друг архетип: репортер на име Алекси Криклър от Молдова, който носи вратовръзка с щампа на музикални ноти и е напълно неспособен да разбере британските изрази и понятия. Предшественикът на Борат е вдъхновен от лекар, с когото актьорът се запознава, след като приятел го кани на безплатна почивка на море в Астрахан, Южна Русия.

Али Джи, Алексис, Борат, Бруно... именно тези персонажи поставят началото на цяла комедийна империя. Но това се случва едва след като Коен вече се е отказал напълно от кариерата в шоубизнеса. По това време вече наближава краят на петгодишния период, който си е дал, за да се издържа като комедиен актьор, а резултатите са оскъдни. Толкова е закъсал за пари, че често му се налага да носи дрехите на Али Джи, когато излиза навън.

"Седях на плаж в Тайланд. Бяха минали четири години и десет месеца от дипломирането ми и току-що се бях върнал от сватбата на брат ми в Австралия", спомня си актьорът. "Обмислях да остана в Тайланд, защото си живеех чудесно с лира и половина на ден. И точно тогава ми се обади агентката ми и ми каза за прослушване за "The 11 O"Clock Show" - сатирично късно вечерно предаване, за което търсеха водещ. Спомням си, че ѝ казах, че не знам дали искам да се връщам. Бяха ми отказвали толкова много пъти, че не знаех дали си струва."

Коди Смит-Макфий, Кейт Бланшет и Саша Барyн Коен присъстват на Световната премиера на международния филмов фестивал във Венеция на поредицата на Apple TV+ „Отказ от отговорност“ в Palazzo del Cinema на 29 август 2024 г. във Венеция, Италия Снимка: Getty images

Решава все пак да отиде. И след като прослушването му за водещ е посрещнато хладно, решава да им покаже запис на героя си Алекси Криклър на митинг в подкрепа на лова на лисици в Хайд Парк. Наемат го на секундата. Така скечовете на Али Джи в "The 11 O"Clock Show" придобиват култов статус, което му позволява да превърне образите си в самостоятелно предаване от шест епизода - "Da Ali G Show". То се превръща в такъв феномен, че всички във Великобритания го разпознават. След като се представи пред американската публика, облечен като Али Джи в ролята на шофьор на лимузина във видеоклипа към песента "Music" на Мадона, Барън Коен в крайна сметка възражда образите си, като ги пренася в САЩ за два сезона по HBO. Освен това приема роли в холивудски продукции, като озвучава краля на лемурите в "Мадагаскар" и участва в "Рики Боби: Лудият на пистата" (по молба на Уил Феръл, който е почитател на Али Джи).

Макар в миналото да е изтъквал най-различни причини, от правни съображения до стремежа да запази достоверността на образите си, Саша Барън Коен посочва още една причина да избягва медийните изяви като себе си. "Мисля, че по природа съм човек, който държи на личния си живот, а е трудно да съчетаеш това със славата", признава той. "Затова се опитвах да постигна невъзможното - образите ми да са известни, но аз самият да водя нормален живот, без да съм затворник на славата и разпознаваемостта."

Саша Барън Коен присъства на световната премиера на продукцията на Amazon MGM Studios „Ali G: Who Iz I?“ в театър „Холивуд Легион“ на 14 октомври 2026 г. в Лос Анджелис, Калифорния Снимка: Getty images

Сега, след повече от две десетилетия британският актьор възражда един от най-провокативните си образи, а именно Али Джи. Но в епоха на социални мрежи, политическа поляризация и нови граници на допустимото старият му хумор е изправен пред най-сериозния си тест. Новият филм "Ali G: Who Iz I?" е насрочен за премиера в кината на 23 октомври 2026 г., а около него вече се разгаря спор, който излиза далеч извън границите на комедията.

Лентата връща героя повече от 20 години след първото му голямо киноприключение. След появата на трейлъра във Великобритания обаче започва кампания, призоваваща кината да не показват филма. Критиците твърдят, че образът на Али Джи разчита на остарели расови стереотипи и пародира чернокожата британска и ямайската култура по начин, който вече не може да бъде оправдан единствено със сатира. Този образ някога е отразявал противоречията на една мултикултурна Великобритания, но днес културната и политическата среда е различна.

Завръщането на Али Джи е повече от поредното събиране с познат герой. То е проверка дали комедия, родена в края на 90-те години, може да намери нов смисъл в общество, което вече не гледа на културата, политиката и идентичността по същия начин.

Може би Коен отново ще изненада публиката. Може би ще се окаже, че част от старите му похвати са изгубили силата си. А може би най-интересното ще бъде не колко хора ще се засмеят, а колко от тях ще се запитат защо се смеят. Защото истинският тест за една сатира не е просто дали успява да провокира.

Завръщането на Коен не се изчерпва с киното. Актьорът ще участва в The Popinjay Cavalier, първата театрална пиеса на Куентин Тарантино. За Коен това ще бъде дебют в главна роля в голяма продукция на "Уест Енд", ново предизвикателство за актьор, чиято кариера е изградена до голяма степен върху превъплъщения, импровизация и нарушаване на очакванията. Този проект подсказва, че той не иска да остане завинаги затворен в собствените си емблематични образи. Докато Али Джи го връща към корените на телевизионната му сатира, проектът на Тарантино подсказва, че Саша не иска да остане завинаги затворен в собствените си емблематични образи. Докато Али Джи го връща към корените на телевизионната му сатира, Тарантино му предлага възможност да изследва съвсем различен жанр и сценичен език.

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