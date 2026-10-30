Саша Барън Коен се извини на Казахстан за Борат
Актьорът заяви, че изпитва голямо уважение към народа на страната
Британският актьор Саша Барън Коен, който изигра измисления казахстански журналист Борат Сагдиев в американската комедия "Борат", се извини за ролята и каза, че изпитва голямо уважение към народа на Казахстан в епизод на подкаста Happy Sad Confused на Джош Хоровиц, пише БТА.
"Борат няма нищо общо с Казахстан", добави комикът. По думите му страната, от която произлиза персонажът, всъщност се е променяла в зависимост от това коя телевизионна мрежа излъчва филма. "Така че, моля ви, не се обиждайте, хора от Казахстан. Изпитвам дълбоко уважение към вас", каза Коен.
Той обясни, че е използвал специфичен акцент за измисления образ и отбеляза, че собствените му познания за това как говорят хората в страните от Централна Азия са ограничени. "Всъщност всичко се свеждаше до невежеството на хората, с които общувах - те бяха готови да повярват на всякакви абсурди за място, за което дори не бяха чували", допълни Коен.
Във филма репортерът Борат Сагдиев е водещ журналист в Казахстан, който е изпратен от правителството си в САЩ, за да заснеме документален филм за американското общество и култура, пише в представянето на лентата на Imdb.com. В Ню Йорк Борат преминава курс, за да разбере американския хумор. Докато гледа сериала "Спасители на плажа" (Baywatch) по телевизията, открива колко красиви са американките в лицето на героинята Си Джей Паркър, изиграна от актрисата Памела Андерсън, която е от Малибу, Калифорния. Борат решава да предприеме пътешествие през цяла Америка до Калифорния с намерението да направи Памела своя съпруга и да я отведе в родината си. По време на това пътуване Борат и неговият продуцент се сблъскват със страна, пълна със странни и удивителни американци - истински хора, попаднали в реални, хаотични ситуации, които водят до комични и бурни последствия.
Първият филм за Борат предизвиква остри реакции в Казахстан през 2006г. Продължението обаче се приема по-благосклонно и казахстанският борд по туризъм дори използва известната реплика на Борат "Very nice!" ("Много хубаво!") като свой нов слоган, пише американското обществено радио Ен Пи Ар. Фразата е в основата на рекламна кампания и присъства във видеоклипове, които показват природните красоти, архитектурата и културата на Казахстан. Целта е да се представи на хората една страна, която според туристическата агенция е "най-добре пазената тайна на Азия".
В "Борат 2" (2020 г.) Саша Барън Коен си партнира с българската актриса Мария Бакалова, която играе неговата дъщеря Тутар Сагдиев. Ролята донесе на Бакалова номинация за наградата "Оскар" за най-добра актриса в поддържаща роля.